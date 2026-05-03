A câștigat 5,6 milioane la loto și a ajuns în datorii: cum și-a pierdut averea în mai puțin de doi ani un bărbat din Franța

Un bărbat din Franța, care a câștigat 5,6 milioane de euro la loto, a ajuns în mai puțin de doi ani fără bani și cu datorii semnificative. Povestea lui arată cât de repede se poate schimba situația atunci când o sumă mare nu este gestionată atent, mai ales în lipsa unor decizii bine cântărite.

Norocul a apărut în aprilie 2007, când și-a validat biletul câștigător într-o tutungerie din Jurançon, în regiunea Béarn. Banii i-au schimbat complet viața. A reușit să-și ajute familia într-un moment dificil, cumpărând o casă pentru părinți și una pentru el. La început, a continuat să muncească, dar ulterior a decis să investească și să intre în afaceri.

„Mi-a schimbat complet viața. Eram într-o situație dificilă: părinții mei riscau să fie evacuați, iar noi trebuia să găsim 200.000 de euro. Am avut un noroc incredibil și am câștigat la Loto”

Deciziile care au dus la pierderi

Situația a început să se complice după ce a intrat într-un parteneriat pe care îl consideră acum o greșeală majoră. A fost convins să investească pe bursă, însă rezultatele au fost departe de așteptări. În doar un an și jumătate, pierduse deja jumătate din suma câștigată.

„Am cunoscut o persoană nepotrivită. Eram trei asociați. M-au convins să investesc la bursă, iar în doar un an și jumătate pierdusem deja jumătate din suma inițială. Investițiile nu mi-au adus nimic”

Astăzi, fostul câștigător are datorii de aproximativ 150.000 de euro, iar cele două locuințe sunt ipotecate. Recunoaște că a ignorat recomandările făcute de specialiști și că a avut încredere în persoane care nu s-au dovedit de încredere.

Bărbatul continuă să joace la loto

„La Française des Jeux (FDJ) îți sugerează să colaborezi cu un notar și cu experți în gestionarea patrimoniului. Eu am crezut că ne putem descurca și la nivel local. A fost o greșeală. Am avut încredere în bancheri și oameni de afaceri care s-au dovedit a fi escroci”

Chiar și în această situație, bărbatul nu a renunțat complet. Continuă să joace la loto, sperând că, dacă va mai avea o șansă, va gestiona lucrurile diferit. Cazul lui readuce în discuție importanța deciziilor financiare și a sprijinului specializat atunci când apare un câștig mare.