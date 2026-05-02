Război Orientul Mijlociu. Iranul pune presiune pe Trump: "Mingea e în terenul SUA"

2 mai 2026, 22:38
Război Orientul Mijlociu/Profimedia

Iranul a transmis sâmbătă că este pregătit atât pentru reluarea războiului cu Statele Unite, cât și pentru o soluție diplomatică, afirmând că „mingea este acum în terenul SUA”, în timp ce un oficial militar iranian consideră „probabilă” reaprinderea conflictului.

"Iranul și-a prezentat planul său mediatorului pakistanez, în scopul de a pune capăt permanent războiului impus și acum mingea este în terenul SUA, care trebuie să aleagă între calea diplomației sau continuarea unei abordări conflictuale", a declarat adjunctul ministrului de Externe, Kazem Gharibabadi.

"Iranul, în scopul garantării intereselor sale naționale și de securitate, este gata pentru cele două opțiuni", a adăugat oficialul de la Teheran, adresându-se ambasadorilor și șefilor de misiuni diplomatice din capitala iraniană.

Un oficial militar iranian a declarat sâmbătă că reluarea războiului cu Statele Unite este "probabilă" după ce președintele american Donald Trump a respins o nouă ofertă din partea Teheranului de a relua negocierile de pace, potrivit AFP.

"O reluare a conflictului dintre Iran și Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord", a declarat sâmbătă pentru agenția de știri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forțelor Armate Khatam Al-Anbiya.

"Forțele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acțiune imprudentă din partea americanilor". a adăugat el.

