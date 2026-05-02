Război Orientul Mijlociu. Iranul pune presiune pe Trump: "Mingea e în terenul SUA"
Război Orientul Mijlociu/Profimedia
Iranul a transmis sâmbătă că este pregătit atât pentru reluarea războiului cu Statele Unite, cât și pentru o soluție diplomatică, afirmând că „mingea este acum în terenul SUA”, în timp ce un oficial militar iranian consideră „probabilă” reaprinderea conflictului.
"Iranul și-a prezentat planul său mediatorului pakistanez, în scopul de a pune capăt permanent războiului impus și acum mingea este în terenul SUA, care trebuie să aleagă între calea diplomației sau continuarea unei abordări conflictuale", a declarat adjunctul ministrului de Externe, Kazem Gharibabadi.
"Iranul, în scopul garantării intereselor sale naționale și de securitate, este gata pentru cele două opțiuni", a adăugat oficialul de la Teheran, adresându-se ambasadorilor și șefilor de misiuni diplomatice din capitala iraniană.
Un oficial militar iranian a declarat sâmbătă că reluarea războiului cu Statele Unite este "probabilă" după ce președintele american Donald Trump a respins o nouă ofertă din partea Teheranului de a relua negocierile de pace, potrivit AFP.
"O reluare a conflictului dintre Iran și Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord", a declarat sâmbătă pentru agenția de știri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forțelor Armate Khatam Al-Anbiya.
"Forțele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acțiune imprudentă din partea americanilor". a adăugat el.
Citește și:
- 22:15 - Bărbat din Argeș, amendat după ce a mers pe jos pe breteaua autostrăzii A1
- 21:42 - MApN: „Avem nevoie de SAFE. Noi toți!” Ministerul Apărării anunță investiții în sisteme antidronă și radare moderne
- 21:08 - George Simion, acuzații dure privind programul SAFE: "Paguba, mai mare ca Pfizer" VIDEO
- 20:55 - Descoperire șocantă în județul Iași: zeci de proiectile găsite la Holboca. Avertsimentul pompierilor
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News