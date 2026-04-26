Nicușor Dan, discuții cruciale în plină criză la Palatul Cotroceni cu liderii politici. Ce planuri au PSD și AUR
Nicușor Dan, președintele României
Liderii partidelor vor sta din nou față în față mâine cu președintele Nicușor Dan, după ce acesta a semnat demisiile miniștrilor PSD și numirile interimarilor! După publicarea decretelor în Monitorul Oficial, România rămâne cu un Guvern minoritar, dar care nu are voturile necesare în Parlament. Tot de mâine, miniștrii interimari preiau portofoliile de la PSD, iar reformele vor fi finalizate de noua formă a Executivului.
Președintele Nicușor Dan găzduiește luni o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, unde liderii partidelor parlamentare vor încerca să identifice soluții pentru depășirea crizei politice cu care se confruntă România.
Șeful statului a reiterat că își va menține rolul de mediator, iar principalele teme de pe agenda discuțiilor vor fi programele SAFE și PNRR. Urgența este maximă în cazul fondurilor europene: România trebuie să absoarbă banii din PNRR până la finalul lunii august.
Începând de luni, miniștrii interimari își preiau portofoliile de la social-democrații care au demisionat din Guvern. La Ministerul Muncii, Dragoș Pîslaru se pregătește să preia conducerea instituției și a făcut deja primele declarații despre draftul legii salarizării, precizând că documentul aflat în dezbatere „nu este o formă finală".
În plan parlamentar, premierul Ilie Bolojan continuă eforturile de a consolida sprijinul politic pentru guvernul minoritar. Împreună cu partidele rămase în coaliție, executivul dispune în prezent de doar 181 de voturi, cu 52 mai puțin decât pragul necesar pentru o majoritate stabilă.
Perspectivele rămân dificile: liderii AUR au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură la începutul lunii mai, iar surse din interiorul PSD confirmă că și social-democrații fac calcule în aceeași direcție.
