Radiografia dezastrului: 50.000 de locuri de muncă au dispărut. Economia României, la pământ: taxe, concedieri și scumpiri

Sursă: Realitatea PLUS

În România a devenit o provocare să ai un loc de muncă! O arată datele de pe piață, mărturiile oamenilor, dar și sondajele realizate de antreprenori. 50.000 de români au fost dați afară în ultimele luni, iar experții avertizează că situația se va agrava. În primul trimestru din acest an numeroase firme s-au închis. Analiștii spun că asistăm la un cumul de factori, taxe mai mari, energie scumpă, criză politică și că ne aflăm abia la începutul unei crize fără precedent.

Piața muncii se prăbușește, iar datele arată că în ultimele luni au fost concediați aproximativ 50.000 de oameni din domenii cheie. Spre exemplu, în Bistrița, al doilea cel mai mare angajator din județ, specializat în producția de piese și accesorii auto va renunța la 500 de angajați în lunile următoare.

„În România, începând din trimestrul al patrulea și până astăzi, se vede o scădere a ratei de angajabilitate în România. Practic, în primul trimestru al anului 2026 am văzut diminuări masive ale locurilor de muncă în companii mari, am văzut o rată extrem de mare de închidere sau suspendare a activității în companiile mici și mijlocii, de microîntreprinderi se știe că foarte multe dintre acestea și-au închis deja activitatea", a declarat Cristina Chiriac, președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin.

Noile generații nu-și găsesc locuri de muncă

Experții spun că și noile generații se confruntă cu dificultăți atunci când vine vorba de a-și alege un job. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de muncă, în luna aprilie la nivel național s-au raportat 34.630 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt oferite pentru postul de curier, conducător auto, muncitor necalificat sau manipulant mărfuri. Salariile mici și condițiile de lucru nu atrag mulți candidați.

Florin Manole: „Proiectul pentru primul loc de muncă pentru tineri a fost blocat”

Deși statul ar trebui să vină cu soluții, lucrurile stau invers. Ministrul demisionar al Muncii acuză că un proiect finanțat pe fonduri europene care crea locuri de muncă pentru tineri a fost blocat.

„Avem, de exemplu, proiectul pentru primul loc de muncă pentru tineri, subvenționat din fonduri europene — 170 de milioane de euro. L-am cerut din septembrie, a fost avizat cu ultima bifă așa abia la începutul acestei luni, deci pentru peste 20 de mii de tineri, 6-7 luni pierdute, bani europeni care nu au intrat în țară și au fost amânați. De ce? Nu există niciun răspuns rațional", a declarat Florin Manole, ministrul demisionar al Muncii.

România pe primul loc în UE în ceea ce privește rata inflației

Datele publicate de Eurostat arată că suntem pe primul loc în ceea ce privește rata inflației în Uniunea Europeană. Avem un indicator de peste 9 procente, aproape 10% dacă ne uităm pe ultimele date de la INS, și foarte important de precizat, suntem pe locul al doilea atunci când vine vorba de scumpiri pe piața carburanților, pentru că datele publicate de Eurostat arată că s-a înregistrat la noi o scumpire de peste 19%.

Mugur Isărescu: „Stabilitatea financiară e ca sănătatea, îți dai seama de importanța ei numai în momentul în care o pierzi”

De la vârful BNR a venit un mesaj clar: vom avea creșteri constante de prețuri și în următoarea perioadă.

„E un factor de stabilitate, lumea s-a plictisit că noi tot vorbim de stabilitate financiară. Stabilitatea financiară e ca sănătatea, îți dai seama de importanța ei numai în momentul în care o pierzi”, a declarat Mugur Isărescu.