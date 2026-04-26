Adrian Câciu, atac la Bolojan și USR: „Ar fi ideal să nu mai fie la guvernare. PSD va avea 45% din noua coaliție”

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, este de părere că Ilie Bolojan nu vrea să plece de la putere fiindcă vrea să negocieze în continuare contractele militare ale României, așa cum își dorește Bruxelles-ul. De altfel, Câciu susține că Ilie Bolojan ar trebui să plece de la putere odată cu USR. Social-democratului nu îi este teamă de PNL, despre care spune că va obține un scor foarte mic și cu și fără Ilie Bolojan. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere din partea cancelariei prim-ministrului, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

„Aș fi de acord să nu fie nici USR și nici Ilie Bolojan, dacă mă întrebați pe mine.

Există două variante: această coaliție să rămână fără Bolojan în procentele care sunt negociate în protocolul inițial, sau dacă ajungem la moțiune și refacem o astfel de coaliție, îmi pare rău să le spun celor de la USR, PSD-ul va avea 45% din noua coaliție.

Am fost primul PSD-ist care am spus că cât timp e Bolojan premier, eu voi fi în opoziție față de el. Asta unu la mână. Doi, am refuzat funcția de ministru la Cotroceni. În discuțiile informale, în consultările dinainte să se formeze guvernul.

PNL este în genunchi și în perioada și în prezent cu tot cu Bolojan. Dacă Bolojan dispare, PNL nu face 7%. Dacă Bolojan rămâne și mâine sunt alegeri, PNL nu sare de 12%.

Cred eu că una dintre disperările lui Bolojan pentru care refuză să plece este că a avut o serie de negocieri care privesc partea de industrie de apărare în beneficiul altor țări și nu în beneficiul României.”, a declarat Adrian Câciu la Realitatea PLUS.