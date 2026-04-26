O femeie de 77 de ani a fost salvată în Ucraina cu ajutorul unui robot

Militari ai armatei Ucrainei au reușit să evacueze o femeie în vârstă de 77 de ani din „zona gri” din apropierea orașului Lyman. În operațiunea neobișnuită, aceștia s-au folosit de un robot terestru, în condiții cu risc ridicat.

Potrivit autorităților, intervenția a început după ce piloții robotului au văzut femeia care se deplasa pe un drum distrus de bombardamente.

Femeia evacuată locuise timp de 53 de ani în casa distrusă ulterior de armata rusă. Întreaga operațiune a durat aproximativ patru ore.

Militarii ucraineni fac apel la civilii aflați în apropierea frontului să plece din zonă la timp, pentru a evita situații similare.

Advertising