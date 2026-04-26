Șase oameni au ajuns la spital, după ce motorul avionului a luat foc. Piloții au oprit aeronava în timpul decolării

Sursă: Realitatea PLUS

Au fost clipe de groază pe un aeroport din India, unde piloții unui avion au anulat decolarea la o viteză de aproape 200 de kilometri pe oră, după ce un motor a luat foc. Șase pasageri au fost transportați la spital cu răni.

La bordul aeronavei se aflau 232 de persoane, printre care și patru copii. Defecțiunea s-a produs chiar în timp ce avionul accelera pentru decolare, motiv pentru care piloții au fost puși în fața unei decizii cruciale de ultim moment, în ciuda vitezei pe care o avea aparatul de zbor.

Toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați cu ajutorul toboganelor de urgență.

O echipă tehnică a companiei care deține avionul va merge la fața locului pentru a afla ce s-a întâmplat cu motorul aeronavei.

