Zeci de benzinării din România au rămas fără carburant. Avertisment sumbru privind prețurile la pompă

Sursă: Realitatea PLUS

Avertisment sumbru lansat de la un gigant petrolier, în contextul crizei mondiale a combustibililor. Directorul unei companii franceze susține că Europa se va confrunta cu o penurie, la fel ca unele țări asiatice, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deblocată în cel mult trei luni. O situație similară găsim și în țara noastră, după ce mai multe benzinării au rămas fără motorină.

Zeci de benzinării din România s-au confruntat joi, săptămâna trecută, cu o penurie de motorină, după ce probleme în lanțul de aprovizionare au lăsat pompele fără combustibil. Deși situația a fost remediată între timp, specialiștii avertizează că episoade similare s-ar putea repeta.

La momentul actual, prețul motorinei standard a ajuns la 9,19 RON/litru, în timp ce benzina se vinde cu 8,82 RON/litru, valori care reflectă deja tensiunile existente pe piețele internaționale de energie.

Un gigant petrolier a tras un semnal de alarmă în legătură cu situația din Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante coridoare de transport al petrolului din lume. Reprezentanții companiei au avertizat că, dacă blocajul din această zonă strategică nu va fi rezolvat în următoarele trei luni, România și alte state europene ar putea fi afectate de probleme de aprovizionare similare celor deja înregistrate în țările asiatice.

Advertising

Advertising

„Nu ne permitem ca 20% din rezervele globale de petrol și gaze să rămână inaccesibile", au transmis oficialii companiei, subliniind că o astfel de situație ar putea genera noi scumpiri la pompă. Deocamdată, criza de săptămâna trecută pare izolată, însă experții nu exclud reapariția ei în contextul instabilității geopolitice din Orientul Mijlociu.