Incendiu violent în Vrancea: 11 case din lemn au fost cuprinse de flăcări

Sursă: Realitatea PLUS

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică în localitatea Rucăreni din județul Vrancea, flăcările manifestându-se la 11 case din lemn. Autoritățile intervin în forță pentru a preveni extinderea focului la proprietățile vecine.

La fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD, iar echipajele de pompieri sunt sprijinite de personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Operațiunea de intervenție este în desfășurare, prioritatea principală fiind limitarea propagării flăcărilor.

Potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu există persoane surprinse în incendiu. Situația rămâne sub monitorizare, iar autoritățile urmează să furnizeze actualizări pe parcursul intervenției.

