Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul crește taxele, dar nu reduce cheltuielile. Deficitul real ajunge la 7,9% din PIB”

Sursă: Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, demască modul în care guvernul Bolojan a crescut taxele fără să reducă risipa și arată că finanțele publice sunt scăpate de sub control.

Parlamentarul atrage atenția că deficitul bugetar real a ajuns la 7,9% din PIB, peste cifra anunțată public, iar cheltuielile statului au rămas la 43,3% din PIB.

„Evoluția finanțelor statului în ultimii patru ani indică un stat extrem de cheltuitor, care a început să extragă din ce în ce mai mulți bani de la populație și de la firme. Pentru ce? Pentru a-și hrăni imensul aparat bugetar, dar și extravagantele cheltuieli fără niciun efect.”

Petrișor Peiu arată că statul nu a făcut nicio reformă reală, ci a ales să își crească veniturile prin presiune fiscală, în timp ce cheltuielile au rămas la același nivel.

„Execuția bugetară pe anul trecut, venită de la Eurostat, ne arată ridicolul propagandei guvernamentale:

• deficitul bugetar real s-a dovedit a fi 7,9% din PIB, nu 7,65% așa cum se laudă guvernul;

• cheltuielile statului anul trecut sunt fix la fel de mari precum în 2024, 43,3% din PIB, spulberând mitul marelui reformator Ilie Bolojan;

• au crescut veniturile statului cu 1,4% din PIB, ca urmare a creșterilor uriașe de taxe datorate în egală măsură lui Ciolacu (înjumătățirea pragului pentru microîntreprinderi, eliminarea facilităților fiscale pentru IT, construcții, agricultură și industria alimentară, creșterea impozitului pe dividende) și lui Bolojan (creșterea TVA, a accizelor etc.)”, a precizat senatorul AUR.

Petrișor Peiu subliniază că aceste măsuri au fost aplicate în paralel cu decizii care au afectat direct populația, fără impact asupra dimensiunii aparatului de stat.

„De notat că avem același nivel de cheltuieli în 2025 ca și în 2024, deși au fost înghețate pensiile și reduse salariile bugetarilor”, a declarat liderul AUR.

Petrișor Peiu sintetizează rezultatul acestor politici și arată direcția în care a fost împinsă economia.

„Concluzia este simplă: marea ,,performanță” a lui Ilie Bolojan este creșterea impozitelor, cheltuielile statului nefiind reduse nici măcar cu un bob de grâu!”, a afirmat liderul senatorilor AUR.