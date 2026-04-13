Moartea a venit după o perioadă extrem de grea. În ultimele săptămâni, artistul fusese internat în stare critică, în urma unei intervenții chirurgicale, iar familia i-a fost alături în permanență.

Fiica sa, Liliana Urschi, a transmis un mesaj profund emoționant despre suferința îndelungată prin care a trecut tatăl ei, cunoscut drept „Regele Umorului” din Republica Moldova.

O viață dedicată artei

Născut la 18 ianuarie 1948, în Cotiujenii Mari (raionul Șoldănești), Gheorghe Urschi a devenit una dintre cele mai importante figuri ale umorului moldovenesc. A absolvit Școala de Teatru Boris Șciukin din Moscova în 1970, iar cariera sa s-a legat în mod special de Teatrul Luceafărul, unde s-a remarcat atât ca actor, cât și ca regizor.

De-a lungul a peste patru decenii de activitate, a construit o operă impresionantă: a scris piese de teatru, a publicat volume și a realizat spectacole și emisiuni TV care au devenit repere pentru public.

Distincții și recunoaștere

Pentru contribuția sa remarcabilă la cultura din Republica Moldova, Gheorghe Urschi a primit numeroase onoruri:

2008 – Ordinul Republicii

2012 – titlul de Artist al Poporului, acordat de Nicolae Timofti

2014 – Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău

2019 – Premiul Național

O luptă îndelungată cu boala

Problemele de sănătate au început în 2011, când artistul a suferit un accident vascular cerebral sever. Acest moment i-a schimbat radical viața, obligându-l să se retragă din activitate și să urmeze tratamente complexe de recuperare, inclusiv într-o clinică din Israel.

Timp de aproape 15 ani, Gheorghe Urschi a dus o luptă dificilă pentru viață, sprijinit de familie și apreciat constant de public.

Una dintre reflecțiile sale rămâne memorabilă:

„Nu cred, dar știu că unirea se va produce. Va veni ca o ploaie, dacă vrei.”

