Într-o postare pe Truth Social, președintele american a anunțat că marina militară a Statelor Unite va declanșa o blocadă proprie a strâmtorii, vizând toate navele care au plătit taxe de trecere către Iran.

De ce s-au prăbușit negocierile de la Islamabad

Trump a explicat public care a fost punctul de blocaj care a făcut imposibil orice acord. Discuțiile dintre SUA și Iran purtate la Islamabad au decurs în linii mari constructiv, ajungându-se la un consens pe aproape toate subiectele aflate pe masă. Un singur punct a rămas de netrecut: Teheranul a refuzat categoric să renunțe la obținerea armelor nucleare. Această poziție a blocat definitiv negocierile.

Vicepreședintele american JD Vance a anunțat în dimineața zilei că echipa sa părăsește Pakistanul după 21 de ore de discuții încheiate fără rezultat. Armistițiul de două săptămâni aflat în vigoare se află acum sub semnul întrebării, potrivit Reuters.

„Cu efect imediat, Marina Statelor Unite va bloca Strâmtoarea Ormuz"

Răspunsul lui Trump la eșecul negocierilor nu a întârziat. Anunțul făcut pe Truth Social nu lasă loc de interpretare:

„Cu efect imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de blocare a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă prin Strâmtoarea Ormuz."

Președintele american a precizat că situația actuală este consecința directă a comportamentului Iranului, care a transmis că nu cunoaște cu exactitate locurile în care au fost amplasate minele marine în strâmtoare — un argument pe care Trump l-a calificat drept șantaj la adresa întregii lumi.

„Nimeni nu va avea liberă trecere pe mare dacă a plătit o taxă ilegală"

Trump a extins blocada dincolo de strâmtoare, anunțând că navele de război americane vor intercepta în apele internaționale orice vas care a plătit taxe de trecere Iranului:

„Asta este șantajarea lumii, iar liderii țărilor, în special Statele Unite ale Americii, nu se vor lăsa șantajați. De asemenea, am dat dispoziții marinei noastre să caute și să oprească toate navele din apele internaționale care au plătit taxă de trecere Iranului. Nimeni nu va avea liberă trecere pe mare dacă a plătit o taxă ilegală."

Minele iraniene, în vizorul marinei americane

Pe lângă blocadă, Trump a anunțat că navele de război americane vor trece la distrugerea activă a minelor iraniene amplasate până în prezent în strâmtoare. Orice atac iranian asupra navelor americane sau civile va atrage riposta imediată a Statelor Unite, a avertizat președintele.

Alte țări, chemate să se alăture blocadei

Amploarea acțiunii anunțate de Trump depășește capacitățile unilaterale ale SUA. Președintele american a anunțat că blocada va fi extinsă cu participarea altor state:

„Blocada va începe în curând și alte țări vor fi implicate în blocadă. Iranul nu poate fi lăsat să profite de pe urma unui act ilegal de șantaj. Ei vor bani și, mai important, vor arme nucleare."

