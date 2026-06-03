Luis Lazarus, atac dur la Ursula von der Leyen, în apărarea fermierilor români: „Devenim un fel de no man’s land

Sursă: realitatea.net

Europarlamentarul Luis Lazarus lansează un atac dur la adresa Comisiei Europene, pe care o acuză că a gestionat dezastruos marile epidemii care au lovit zootehnia europeană și că, prin acordurile comerciale precum Mercosur, pune pe butuci fermierii din întreaga Uniune. Într-o intervenție în plen, Lazarus a vorbit despre „ineficiență, lipsă de soluții și decizii care au transformat Europa într-un teren al importurilor”.

Într-o interpelare în comisia de specialitate, Luis Lazarus a cerut explcații privind lipsa de eficiență a deciziilor luatre la vârful forurilor europene și impuse apoi țărilor membre.

„Această Comisie Europeană vrea sau nu vrea să rezolve niște probleme legate de bolile animalelor?” , a întrebat Lazarus, amintind că pesta porcină a lovit prima dată, iar „se spune că nu sunt fonduri pentru a găsi soluții pentru eradicarea acestei boli a limbii albastre” .

Europarlamentarul subliniază că, deși pentru pesta porcină au existat fonduri și s-au făcut cercetări, „nici astăzi nu există niciun vaccin pentru a termina cu pesta porcină” , în timp ce boala continuă să afecteze mai multe state europene, inclusiv România.

Lazarus acuză că efectele au fost devastatoare: „România a ajuns, dintr-un exportator de carne de porc, un importator de carne de porc.”

Ulterior, a arrgumentat Larzarus, situația s-a agravat, prin apariția pestei ovine, care a blocat complet exporturile României către Uniunea Europeană. În acest context, europarlamentarul suveranist pune sub semnul întrebării logica deciziilor luate de Comisia Europeană.



„Dacă România a avut probleme cu eradicarea pestei porcine pentru că această Comisie Europeană nu i-a dat nicio soluție, iar la pesta ovina a fost interzisă la export și, după un an și ceva, încă este interzisă, atunci care este logica acestor lucruri? Unde vrea Comisia Europeană să ajungă? Vrea să distrugă toți fermierii? Vrea să nu se mai crească nimic în Europa?

În final, europarlamentarul avertizează că fermierii europeni sunt lăsați fără protecție:

„Comisia Europeană a semnat și tratatul cu Mercosur. Vrea să aducă animale numai din piețele emergente în Europa? Noi am avut aici niște reguli. Le-am respectat. Fermierii noștri le-au respectat. Acum renunțăm la toate regulile și devenim un fel de no man’s land, un teren al importurilor.”