„A doua doză aproape m-a trimis la spital”

Totul a pornit de la o postare a jurnalistului suedez Peter Imanuelsen, care a făcut afirmații controversate despre vaccinuri și posibile efecte ale acestora. În replică, Elon Musk a oferit propria sa experiență în urma vaccinului:

„Doza de vaccin a fost evident prea mare și administrată de prea multe ori. Am avut virusul inițial Wuhan înainte să existe vreun vaccin și a fost la fel ca orice altă răceală/gripă. Rău, dar nu teribil. Dar a doua doză de vaccin aproape m-a trimis la spital. Am simțit că mor.”

The vaccine dosage was obviously too high and done too many times.



I had the original Wuhan virus before there was any vaccine and it was much like any other cold/flu. Bad, but not terrible.



But my second vaccine shot almost sent me to the hospital. Felt like I was dying. https://t.co/rFuUpzBkKH April 12, 2026

Mesajul a fost distribuit masiv și a alimentat discuțiile legate de efectele vaccinării.

Postarea care a declanșat reacția

În mesajul său, jurnalistul suedez a susținut că ar exista informații ignorate de marile instituții media, făcând referire la declarații atribuite unui fost oficial din cadrul Pfizer.

„Aceasta ar trebui să fie știrea principală de PESTE TOT. Un membru al Pfizer, fost șef al departamentului de toxicologie din Europa, tocmai a ieșit și a spus ceva ce mulți „teoreticieni ai conspirației” bănuiau. El estimează că între 20.000 și 60.000 de oameni din Germania au murit din cauza vaccinului împotriva COVID-ului. Acest lucru a fost spus la o comisie parlamentară de anchetă din Germania. Deci, de ce nu este relatată peste tot această știre masivă? Oare mass-media, care a primit milioane de finanțare de la Bill Gates, mușamalizează în mod deliberat acest lucru”

Reacții și controverse în spațiul public

Declarațiile au reaprins discuțiile sensibile legate de pandemie, vaccinare și transparența informațiilor. Afirmațiile lui Elon Musk, venite pe fondul unui mesaj deja controversat, au fost intens distribuite și comentate pe rețelele sociale.

În același timp, astfel de subiecte continuă să genereze poziții divergente, atât în rândul publicului, cât și în spațiul mediatic, în special atunci când sunt implicate nume cunoscute și declarații cu impact emoțional puternic.

