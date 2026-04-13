Compania regională ChernihivOblenergo a raportat pe rețelele sociale că operațiunile de redresare vor începe „imediat ce situația de securitate o va permite”. Deocamdată, oficialii nu au precizat locul exact al loviturii sau gravitatea pagubelor.

Atacul pare să fi avut loc în timpul armistițiului de 32 de ore declarat de președintele rus Vladimir Putin pentru weekendul de Paște ortodox, ceea ce sugerează o nouă încălcare a încetării focului. Statul Major General al Ucrainei a transmis anterior, pe 12 aprilie, că Rusia violase armistițiul pascal de cel puțin 2.299 de ori.

Regiunea Cernihiv, aflată în nord-estul Ucrainei, este frecvent vizată de bombardamente cu drone și rachete rusești, parte din ampla campanie de atacuri asupra infrastructurii energetice. De la începutul iernii, loviturile repetate au provocat pene de curent și lipsa încălzirii în numeroase zone.

În ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, punând accent pe capitala Kiev, după valuri de atacuri care au lăsat mii de locuitori fără electricitate, apă și căldură în condiții de temperaturi sub zero grade.

Săptămâna trecută, liderul de la Kiev a propus Rusiei, prin intermediul oficialilor americani, un „armistițiu energetic”, cerând oprirea atacurilor asupra rețelei electrice. „Dacă Rusia este dispusă să înceteze loviturile asupra infrastructurii noastre energetice, vom răspunde în același mod”, a declarat Zelenski pe 6 aprilie.

Moscova nu a acceptat oferta, preferând să anunțe unilateral o încetare temporară a focului pentru Paștele ortodox, pe care însă a încălcat-o la scurt timp.