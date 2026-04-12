UPDATE - Rusia ar fi pierdut peste 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei, potrivit Statului Major ucrainean

Rusia ar fi pierdut 1.311.180 de militari în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022, potrivit unui raport publicat pe 12 aprilie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat 1.070 de pierderi, conform aceleiași surse.

Raportul enumeră și pierderi semnificative de tehnică militară. Aceste cifre nu pot fi verificate independent, însă sunt raportate zilnic de autoritățile militare ucrainene.

Statul Major ucrainean nu dezvăluie pierderile proprii, invocând motive operaționale.

UPDATE - Trei cadre medicale au fost rănite. Au primit imediat îngrijiri, a transmis Administrația Militară a regiunii Sumî

„Inamicul continuă în mod cinic să atace infrastructura civilă. Fiți cât se poate de precauți”, se arată în comunicat, scrir Kyiv Independent.

Armistițiul de Paște dintre Ucraina și Rusia fusese stabilit în intervalul 11 aprilie, ora 16:00, până la finalul zilei de 12 aprilie.

Potrivit Statului Major ucrainean, Rusia a încălcat armistițiul de peste 400 de ori de la intrarea sa în vigoare.