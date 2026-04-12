Astăzi sărbătorim miracolul. Este, dacă pot să zic așa, cea mai luminată sărbătoare a creștinătății. Și eu cred într-un miracol pentru România.

Sfintele sărbători înseamnă pentru fiecare dintre noi să fim alături de familie, la masă, alături de cei dragi, să ne bucurăm. Chiar dacă sunt vremuri grele, românul a știut întotdeauna să se bucure. Și atunci când a fost cel mai greu, românii au fost uniți. Și ce ne poate uni cel mai tare decât trecutul nostru, istoria, tradițiile, obiceiurile.

Astăzi este doar despre tradiții, despre familie, despre liniște, despre a ne reîntoarce la ceea ce ne face bine. Unde ne regăsim liniștea fiecare dintre noi: în sânul familiei, nu-i așa? Lăsați toate supărările la o parte, greutățile, pentru că sunt multe, și haideți împreună astăzi să ne bucurăm de miracol și să credem că miracolul va veni si în România. Cu siguranță.

Vom renaște, vom fi și mai buni, și mai minunați. Ar trebui să fim împreună. Și astăzi cred că este un început bun.

