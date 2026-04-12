În centrul confruntării politice se află actualul premier Viktor Orban, aflat în fața uneia dintre cele mai mari provocări de până acum la adresa celor 16 ani de conducere, și principalul său rival, Peter Magyar, fost insider guvernamental și lider al formațiunii Tisza.

Prezență record și suspiciuni încă din timpul votului

Potrivit datelor autorității electorale, până la ora 13:00, aproximativ 54% dintre alegătorii înscriși își exprimaseră deja votul, un nivel semnificativ mai mare față de alegerile parlamentare din 2022, când prezența era de circa 40% la aceeași oră.

Creșterea bruscă a participării este văzută de analiști drept un semn al mizei ridicate, dar și al polarizării politice profunde din societatea maghiară.

Ambele tabere se acuză de fraudă electorală

Pe măsură ce votul continuă, atât tabăra lui Viktor Orbán, cât și opoziția condusă de Péter Magyar s-au acuzat reciproc de nereguli și tentative de fraudă, scrie Politico.

Surse citate de presa internațională arată că susținătorii premierului se pregătesc deja pentru posibile confruntări după anunțarea rezultatelor, în timp ce experții avertizează că rezultatul ar putea fi contestat în instanță, indiferent de câștigător.

Observatori internaționali și rețele de monitorizare

La Budapesta au sosit sute de observatori internaționali, iar tabăra guvernamentală a creat propriile structuri de monitorizare a votului. De asemenea, mai mulți europarlamentari din grupul „Patrioți pentru Europa”, precum și observatori apropiați de Fidesz, sunt prezenți în secțiile de votare.

În paralel, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a desfășurat echipe de monitorizare, însă guvernul de la Budapesta a contestat în trecut imparțialitatea instituției.

Acuzații de cumpărare de voturi și rețele de control electoral

În spațiul public au apărut și acuzații grave privind posibile practici de influențare a votului. Un documentar realizat de jurnaliști independenți, intitulat „The Price of a Vote/Prețul unui vot”, a susținut că în anumite zone rurale ar fi existat tentative de cumpărare a voturilor și presiuni asupra alegătorilor în favoarea partidului Fidesz.

Un consilier local din Albertirsa, Mihály Gér, a declarat că în comunitatea sa s-ar fi oferit sume de până la 30.000 de forinți (aproximativ 80 de euro) pentru susținerea Fidesz.

În același timp, un om de afaceri maghiar, György Wáberer, a anunțat public că oferă 300.000 de forinți oricărei persoane care poate dovedi cazuri de fraudă electorală.

Sistem paralel de raportare a neregulilor

Atât opoziția, cât și partidul de guvernământ au creat propriile mecanisme de raportare a incidentelor electorale. Echipa Tisza a pus la dispoziție o platformă pentru semnalarea fraudelor, în timp ce Fidesz a lansat o linie telefonică și o adresă de e-mail dedicată.

Europarlamentarul Fidesz, Csaba Dömötör, a susținut că „majoritatea acestor încălcări sunt legate de Tisza” și că „ei strigă fraudă, dar ei sunt cei care o comit”.

Acesta a afirmat că au fost înregistrate sute de posibile cazuri de nereguli, dintre care zeci ar fi ajuns deja la poliție.

Opoziția acceptă rezultatul doar în condiții de corectitudine

Liderul opoziției, Péter Magyar, a declarat că va accepta rezultatul alegerilor doar dacă scrutinul este unul liber și corect, îndemnând alegătorii să raporteze orice nereguli observate.

Totodată, acesta a acuzat guvernul că ar pregăti posibile acțiuni de contestare în zonele în care opoziția ar putea câștiga, pentru a invalida rezultatele.

Acuzații de pregătiri pentru proteste și escaladare

Din tabăra guvernamentală, purtătorul de cuvânt internațional al lui Orbán, Zoltán Kovács, a acuzat opoziția că ar pregăti mobilizări post-electorale în cazul unei înfrângeri.

El a comentat și locația evenimentului de urmărire a rezultatelor organizat de Tisza, aflat în apropierea reședinței premierului, afirmând că „poziționarea spune multe”.

Kovács a avertizat că apropierea geografică de zone sensibile politic ar putea duce la escaladare în cazul unui rezultat contestat.

Un scrutin sub presiunea suspiciunilor

Pe fondul acuzațiilor, al mobilizării record și al implicării multiplelor structuri de monitorizare, alegerile din Ungaria sunt privite deja ca un posibil punct de cotitură politic, cu potențial de contestare juridică și tensiuni post-electorale, indiferent de rezultat.

Alegeri Ungaria 2026. Prezență istorică la urne, Viktor Orban ar putea pierde puterea - LIVE TEXT