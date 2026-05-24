Locul unic din România care a impresionat geologii. Muntele de sare din Buzău, comoară rară în lume

Sursă: Realitatea PLUS

Un loc din România îi lasă fără cuvinte chiar și pe cei mai mari cercetători ai lumii. În Munții Buzăului, un canion uriaș de sare, format în urmă cu milioane de ani, a devenit punct de atracție pentru geologi. Specialiștii spun că aici se află unul dintre puținele locuri de pe planetă unde sarea poate fi studiată direct la suprafață, chiar în mediul natural.

Canionul de sare de la Lopătari pare desprins dintr-un alt peisaj. Straturile uriașe de sare, întinse pe kilometri întregi, atrag acum cercetători din toată lumea, interesați să studieze un fenomen geologic extrem de rar.

Zeci de specialiști de renume internațional au venit în Buzău pentru a analiza formațiunile spectaculoase. Pentru cercetători, locul funcționează ca un adevărat laborator în aer liber.

Potrivit experților, zona are nu doar valoare științifică, ci și un potențial economic important, pentru că astfel de structuri sunt legate de zăcăminte de petrol. În același timp, cercetătorii vor ca Buzăul să fie inclus pe harta mondială a celor mai spectaculoase situri saline.