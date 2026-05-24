Drum județean închis. Sute de localnici, izolați. Nici ambulanța nu poate ajunge

Sute de localnici dintr-un sat din Buzău au rămas izolați după ce o porțiune a unui drum județean a fost închisă circulației publice. Situația este critică pentru că ocolul pe care trebuie să-l facă orice mașină, inclusiv ambulanțele, depășește 50 de kilometri. Oamenii se tem că nu mai pot ajunge în magazine să-și cumpere hrană.

Un drum județean din Buzău a fost închis circulației publice după ce ploile abundente din această primăvară au dus la cedarea unui tronson de peste 100 de metri. Este vorba despre Transcislău, una dintre cele mai spectaculoase șosele din județ.

În lipsa drumului, viața de zi cu zi s-a complicat dramatic pentru comunitate.

Autoritățile încearcă însă să găsească o variantă mai rapidă prin pădure.