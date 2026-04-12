Alegerile parlamentare de duminică din Ungaria sunt privite ca un moment cu miză ce depășește granițele țării, fiind considerate un test care ar putea reconfigura echilibrul politic din Europa Centrală. Pentru alegătorii unguri, scrutinul ar putea marca finalul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, în condițiile în care mai multe sondaje indică faptul că partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, are șanse să obțină majoritatea parlamentară. Presa internațională descrie alegerile din două perspective: una critică, axată pe temele legate de democrație și statul de drept, și una care pune accent pe stabilitate și continuitate.