"Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Mănăstirea Bistrița.
Incendiul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, cu risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.
La fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ.