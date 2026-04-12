Incendiu devastator la Mănăstirea Bistrița. Acoperișul unor chilii arde pe o suprafață extinsă, au fost chemați pompieri din 3 județe - VIDEO

Un incendiu violent a izbucnit, duminică dimineață, la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. Există riscul ca flăcările să se extindă la întreaga construcție, iar pompierii vâlceni intervin cu echipaje extinse, venite și din județele vecine.

"Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Mănăstirea Bistrița.
Incendiul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, cu risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.
 
La fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ.