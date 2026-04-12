Cum se desfășoară votarea

Cei aproximativ 8,2 milioane de cetățeni cu domiciliu în Ungaria trebuie să voteze în persoană, fie în țară, fie la reprezentanțele diplomatice din străinătate. Pragul electoral pentru partidele individuale este de 5%.

Secțiile sunt deschise între 06:00 și 19:00, iar rezultatele preliminare sunt așteptate în cursul serii.

Aproximativ 500.000 de cetățeni votează prin corespondență din diaspora, majoritatea etnici maghiari din statele vecine. Alegătorii vor desemna 199 de membri ai parlamentului:

106 în circumscripții uninominale, prin sistemul „primul clasat câștigă”,

93 de pe liste naționale de partid și liste ale minorităților etnice.

Guvernul Orbán a acordat cetățenie etnicilor maghiari din străinătate, care pot vota prin scrisoare pentru listele de partid. Aproape 500.000 de astfel de alegători sunt înregistrați pentru scrutinul din 2026, majoritatea susținând tradițional Fidesz.

Ce urmează după alegeri

Președintele Tamas Sulyok va convoca noul parlament în maximum 30 de zile de la scrutin, probabil în luna mai. Prim‑ministrul este ales de parlament cu majoritate simplă, pe baza propunerii înaintate de președinte — de regulă candidatul partidului câștigător.

Dacă parlamentul respinge propunerea, președintele trebuie să înainteze un nou nume în termen de 15 zile. În cazul unui nou eșec, șeful statului poate dizolva parlamentul și convoca alegeri anticipate.

Scenariile posibile, potrivit Political Capital

Think tank‑ul Political Capital,cu sediul la Budapesta, prezintă mai multe scenarii posibile, fără a anticipa un rezultat:

- Majoritate constituțională de două treimi pentru Fidesz – ar permite remodelarea instituțiilor fără constrângeri suplimentare.

- Majoritate semnificativă Fidesz – ar menține direcția actuală a politicilor interne și externe.

- Majoritate restrânsă Fidesz – ar genera un echilibru fragil al puterii și presiune crescută din partea opoziției.

- Majoritate de două treimi pentru Tisza – ar permite reforme instituționale profunde.

- Majoritate semnificativă Tisza – ar permite schimbări importante, dar nu restructurări majore.

- Majoritate restrânsă Tisza – ar crea o guvernare instabilă, cu risc de contestări și proteste.

- Niciun câștigător clar – ar duce la un blocaj politic, în care partidul de extremă dreapta Mi Hazánk ar putea deveni decisiv în formarea unei coaliții.