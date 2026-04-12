Agenția Nour, apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a precizat că nu a fost stabilit niciun calendar pentru continuarea dialogului. Potrivit sursei, nu există o dată, un loc sau un format agreat pentru eventuale discuții viitoare, scrie Daily Mail.

Avertisment privind Strâmtoarea Ormuz

În paralel, Teheranul a transmis un mesaj ferm legat de una dintre cele mai sensibile zone maritime din lume. Un oficial iranian citat de presa locală a afirmat că situația din Strâmtoarea Ormuz nu se va schimba până când Washingtonul nu va prezenta o ofertă considerată „rezonabilă”.

"Orice încercare a navelor militare de a trece prin Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns sever. Marina IRGC are autoritate deplină de a gestiona în mod inteligent Strâmtoarea Ormuz", a declarat comandamentul naval al Gardienilor Revoluţiei, potrivit televiziunii de stat, adăugând că trecerea prin strâmtoare va fi "acordată doar navelor civile în anumite condiţii".

Iranul susține că „nu se grăbește”, iar presiunea asupra traficului maritim va continua în forma actuală.

Discuțiile dintre SUA și Iran au început sâmbătă, la doar câteva zile după instituirea unui armistițiu temporar, în urma a șase săptămâni de tensiuni și confruntări. Plecarea delegației americane fără un acord pune sub semnul întrebării stabilitatea în regiune și perspectivele unei soluții diplomatice.