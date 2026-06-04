Mojtaba Khamenei acuză SUA și Israelul că încearcă să dezbine Iranul după „o înfrângere zdrobitoare”

Sursă: Realitatea.net

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a acuzat Statele Unite și Israelul că încearcă să provoace diviziuni în interiorul societății iraniene, după conflictul militar izbucnit la finalul lunii februarie. Declarația sa a fost transmisă joi, 4 iunie, în cadrul ceremoniei de comemorare a ayatollahului Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice.

Mesajul lui Mojtaba Khamenei a fost citit public la mausoleul lui Khomeini din Teheran, în timpul evenimentelor organizate la 37 de ani de la moartea liderului religios iranian.

„Înfrângere zdrobitoare pe câmpul de luptă”

În declarația transmisă, liderul suprem al Iranului a afirmat că Statele Unite și Israelul încearcă să slăbească Iranul prin răspândirea fricii și neîncrederii în rândul populației.

„Principalul lor instrument” pentru a slăbi Iranul „este să semene semințele îndoielii, disperării, fricii, neîncrederii și diviziunii”, a scris Khamenei, adăugând că „inamicul malefic” a suferit o „înfrângere zdrobitoare pe câmpul de luptă”.

Acesta a făcut apel la unitate și coeziune în societatea iraniană.

„Confruntați cu aceste intenții sinistre, fiecare trebuie, prin fermitate, previziune, păstrarea unității și coeziunii, încredere reciprocă și refuzul de a transmite propaganda inamicului, să neutralizeze complotul sinistru al acestuia”, se mai arată în mesaj.

Prima perioadă fără apariții publice

La moartea lui Ruhollah Khomeini, în 1989, funcția de lider suprem al Iranului a fost preluată de Ali Khamenei. Acesta a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a ofensivei israeliano-americane care a declanșat conflictul regional din Orientul Mijlociu. După moartea sa, Mojtaba Khamenei i-a succedat la conducerea Republicii Islamice. De la numirea sa, la începutul lunii martie, noul lider suprem nu a avut apariții publice și a transmis doar declarații scrise atribuite acestuia.

Scaun gol la ceremonia de comemorare

Imaginile difuzate de televiziunea de stat iraniană au surprins un scaun gol, pe care era amplasat portretul lui Mojtaba Khamenei, la mausoleul Imamului Khomeini din Teheran. Participanții la ceremonie au purtat portretele celor trei lideri ai Republicii Islamice și au fluturat steagurile Iranului și ale Hezbollah, organizația libaneză susținută de Teheran și aliată în conflictul cu Israelul. În fiecare an, pe 4 iunie, liderul suprem al Iranului susține în mod tradițional un discurs în cadrul ceremoniei dedicate lui Ruhollah Khomeini. Anul acesta, însă, Mojtaba Khamenei nu a fost prezent public la eveniment.