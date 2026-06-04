Doliu în industria filmului. A murit Marjane Satrapi, creatoarea „Persepolis”

Sursă: Realitatea.net

Marjane Satrapi, artista franco-iraniană care a cucerit publicul internațional prin romanul grafic și filmul „Persepolis”, s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiații săi, care au transmis un mesaj emoționant despre ultimele luni din viața celebrei autoare.

Dispariția lui Marjane Satrapi marchează sfârșitul unei cariere remarcabile, construită la intersecția dintre artă, literatură și cinematografie. Cunoscută pentru modul curajos în care a abordat teme precum exilul, identitatea și libertatea, artista a devenit una dintre cele mai apreciate figuri culturale de origine iraniană din Europa.

Un destin construit între Iran și Franța

Născută în Iran, Marjane Satrapi s-a stabilit în Franța în anul 1994, unde și-a continuat activitatea artistică și literară. În 2006 a obținut cetățenia franceză, devenind una dintre cele mai importante reprezentante ale comunității franco-iraniene din spațiul cultural european.

De-a lungul anilor, Satrapi s-a remarcat nu doar prin operele sale, ci și prin pozițiile publice ferme privind drepturile omului și situația politică din Iran.

Succes mondial cu „Persepolis”

Celebritatea internațională a venit odată cu publicarea romanului grafic Persepolis, o lucrare autobiografică în care a relatat experiențele trăite în timpul și după Revoluția Islamică din Iran.

Povestea a fost transpusă ulterior pe marele ecran în filmul de animație Persepolis, regizat chiar de Marjane Satrapi. Pelicula a fost apreciată la nivel internațional și a obținut Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes, devenind una dintre cele mai importante producții cinematografice inspirate dintr-un roman grafic.

Filmul urmărește atât povestea personală a autoarei, cât și contextul dramatic al transformărilor politice și sociale care au urmat Revoluției Islamice din 1979.

O pierdere profundă după moartea soțului său

Potrivit unui comunicat transmis de apropiații artistei, moartea sa survine la puțin peste un an după dispariția soțului său, Mattias Ripa, care a încetat din viață în aprilie 2025.

Mesajul familiei și al colaboratorilor subliniază legătura profundă dintre cei doi și impactul pe care această pierdere l-a avut asupra artistei. Mattias Ripa a fost producător, actor și scenarist și a colaborat în numeroase proiecte culturale și cinematografice.

Distincții și controverse în ultimii ani

În semn de recunoaștere a contribuției sale la cultură și artă, Marjane Satrapi a fost decorată cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare.

Cu toate acestea , artista a atras atenția și prin pozițiile sale critice față de anumite politici ale Franței privind relațiile cu Iranul. În ultimii ani, ea și-a exprimat public nemulțumirea față de modul în care erau gestionate unele aspecte administrative și diplomatice care îi afectau pe cetățenii iranieni.

Marjane Satrapi lasă în urmă o operă complexă, apreciată pentru sinceritate, forță narativă și capacitatea de a aduce în atenția publicului occidental realitățile unei societăți aflate între tradiție și modernitate.

Prin cărțile, benzile desenate și filmele sale, artista a reușit să transforme experiențele personale într-un mesaj universal despre libertate, identitate și rezistență, influențând generații întregi de cititori și cineaști din întreaga lume.