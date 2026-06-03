Zi de doliu în muzica populară. Un profesor, dirijor și coregraf s-a stins din viață

Sursă: Realitatea.net

Lumea muzicii populare din Banat este îndoliată după dispariția lui Gheorghe Galetin, un nume respectat în domeniul folclorului și al educației artistice. Profesor, dirijor și coregraf, acesta și-a dedicat întreaga viață promovării tradițiilor autentice și formării tinerelor generații de artiști.

Vestea tristă a fost făcută publică de fiul său, care a transmis un mesaj emoționant în mediul online, anunțând trecerea în neființă a celui pe care mulți îl cunoșteau și îl apreciau drept „Nea Giurița”.

Gheorghe Galetin, un reper al culturii tradiționale din Banat

De-a lungul carierei sale, Gheorghe Galetin a avut o contribuție importantă la păstrarea și promovarea patrimoniului folcloric din vestul țării. Activitatea sa a depășit granițele scenei, fiind implicat activ în educarea și îndrumarea copiilor și tinerilor care au ales să urmeze drumul muzicii și al dansului popular.

Prin munca sa de profesor, dirijor și coregraf, a format generații întregi de interpreți și dansatori, contribuind la transmiterea valorilor culturale românești și sârbești către noile generații.

Pentru mulți dintre foștii săi elevi, Gheorghe Galetin a fost mai mult decât un mentor, fiind o sursă de inspirație și un model de devotament față de artă.

Mesajul sfâșietor al fiului său

Anunțul decesului a fost făcut chiar de fiul artistului, care a publicat un mesaj plin de emoție și recunoștință pentru omul care i-a fost tată și îndrumător.

Acesta a vorbit despre pasiunea cu care Gheorghe Galetin și-a dedicat viața muzicii și despre impactul pe care l-a avut asupra sutelor de copii și tineri pe care i-a pregătit de-a lungul anilor.

În mesajul său, fiul artistului a subliniat că tatăl său a iubit folclorul cu întreaga sa ființă și că nu a refuzat niciodată să ofere sprijin celor care își doreau să urmeze o carieră artistică.

„Îți mulțumesc, tata! Te voi iubi mereu!”, a transmis acesta în finalul mesajului care a emoționat comunitatea artistică și pe toți cei care l-au cunoscut.

Numeroși artiști, colaboratori și foști elevi și-au exprimat regretul după aflarea veștii, evocând contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea și conservarea tradițiilor populare.

Unde își pot lua rămas-bun cei care l-au cunoscut

Familia a anunțat că persoanele care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la Casa Funerară „Liniște Eternă” din Timișoara, unde trupul neînsuflețit va fi depus pentru priveghi.

Detaliile privind ceremonia de înmormântare urmează să fie comunicate de familie în perioada următoare.