Condamnare de 20 de ani de închisoare în Covasna. Bărbat găsit vinovat pentru uciderea tatălui său

Sursă: Realitatea.net

Tribunalul Covasna a pronunțat o sentință severă într-un dosar de violență în familie care a șocat comunitatea locală. Un bărbat de 50 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea tatălui său, în urma unei agresiuni petrecute în vara anului 2023. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, inculpatul a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de omor calificat în context de violență în familie.

Bărbatul fusese trimis în judecată în luna ianuarie 2026 și se afla în arest preventiv pe durata procesului.

Conflictul s-a petrecut în locuința familiei

Anchetatorii au stabilit că faptele au avut loc pe 15 august 2023, într-o locuință din satul Mărtănuș, aparținând comunei Brețcu.

Conform rechizitoriului, între cei doi exista o stare conflictuală mai veche. În ziua respectivă, pe fondul tensiunilor acumulate, bărbatul și-ar fi agresat tatăl în interiorul casei, provocându-i răni grave.

Procurorii susțin că victima a suferit multiple traumatisme, iar leziunile provocate au dus în cele din urmă la deces.

Instanța a dispus menținerea arestului preventiv

După analizarea probelor administrate în dosar, judecătorii de la Tribunalul Covasna au decis condamnarea inculpatului la 20 de ani de detenție.

Totodată, instanța a hotărât menținerea măsurii arestului preventiv până la soluționarea definitivă a cauzei.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul Covasna nu este definitivă. Conform procedurilor judiciare, aceasta poate fi atacată la instanța superioară, care va reanaliza dosarul și va decide dacă menține sau modifică soluția stabilită în primă instanță.