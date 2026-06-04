Soldații Ucrainei ar putea fi înlocuiți de roboți militari

Sursă: Realitatea PLUS

Soldații din prima linie a Ucrainei ar putea fi înlocuiți. Oficialii de la Kiev accelerează dezvoltarea și utilizarea roboților pe front, astfel că au comandat 50 de mii de unități anul acesta pentru misiuni de luptă și sprijin operațional.

Inteligența artificială în război

Programul face parte din strategia Kievului de a reduce pierderile umane și de a compensa deficitul de personal militar.

Sistemele robotizate sunt folosite în principal pentru apărarea pozițiilor ucrainene, însă unele au participat deja la operațiuni ofensive în estul țării.

Pentru anul viitor sunt analizate achiziții și mai extinse, potrivit surselor.