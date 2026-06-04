Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Soldații Ucrainei ar putea fi înlocuiți de roboți militari
4 iun. 2026, 11:09
Roboți în război
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Soldații din prima linie a Ucrainei ar putea fi înlocuiți. Oficialii de la Kiev accelerează dezvoltarea și utilizarea roboților pe front, astfel că au comandat 50 de mii de unități anul acesta pentru misiuni de luptă și sprijin operațional.
Inteligența artificială în război
Programul face parte din strategia Kievului de a reduce pierderile umane și de a compensa deficitul de personal militar.
Sistemele robotizate sunt folosite în principal pentru apărarea pozițiilor ucrainene, însă unele au participat deja la operațiuni ofensive în estul țării.
Pentru anul viitor sunt analizate achiziții și mai extinse, potrivit surselor.
Citește și:
- 09:56 - Ucraina trimite experți antidrone în România, după incidentul de la Galați. Șeful NATO: „Rusia este tot mai disperată”
- 08:40 - Kim Jong-un anunță extinderea „exponențială” a arsenalului nuclear al Coreei de Nord. Phenianul transmite un nou avertisment SUA
- 08:29 - Ajutorul militar european acordat Ucrainei se îndreaptă, în mare parte către finanţarea şi producţia de drone
- 08:10 - Incident la frontiera Israel-Liban: ALERTĂ din cauza unui obiect aerian suspect
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News