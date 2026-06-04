Ucraina trimite experți antidrone în România, după incidentul de la Galați. Șeful NATO: „Rusia este tot mai disperată”

Sursă: Realitatea.Net

Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare antidrone în România și în statele baltice. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, miercuri, într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, care a afirmat că „Rusia este tot mai disperată”.

Potrivit liderului de la Kiev, măsura are rolul de a ajuta aceste țări să își protejeze teritoriul în fața incursiunilor cu aparate fără pilot lansate de Rusia împotriva Ucrainei.

"Se pregătesc și au fost stabilite date pentru ca experții noștri să meargă acolo și să își împărtășească experiența, cum am făcut deja în Orientul Mijlociu", a precizat Volodimir Zelenski, referindu-se la militarii pe care Ucraina i-a trimis în Arabia Saudită și în alte țări din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele iraniene.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, în timpul vizitei-surpriză la Kiev, că Rusia este "tot mai disperată" în faţa Ucrainei, care "continuă să reziste ferm" la mai bine de patru ani de la începerea invaziei ruseşti, relatează AFP.

"În timp ce Ucraina continuă să reziste ferm, să inoveze şi să obţină victorii pe câmpul de luptă, Rusia devine tot mai disperată", a declarat șeful NATO într-o conferinţă de presă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că Rusia suferă "pierderi considerabile", iar economia sa este "sub o presiune serioasă", în ciuda relaxării sancţiunilor occidentale asupra exporturilor sale de hidrocarburi.

Totodată, Mark Rutte a subliniat că războiul, care a început în urmă cu peste patru ani, "nu dă semne că se va opri". La scurt timp după conferinţa de presă, o sirenă de raid aerian a sunat în capitala Ucrainei, au observat jurnaliştii AFP.

Liderul NATO a ținut să precizeze faptul că"a discutat despre cum reuşeşte Ucraina să schimbe cursul pe câmpul de luptă".

"Cred că Ucraina obţine un succes din ce în ce mai mare, atât pe linia frontului, cât şi în asigurarea faptului că poate neutraliza unele dintre capacităţile cheie ruseşti necesare pentru continuarea războiului", a mai spus șeful Alianței.