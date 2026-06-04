Kim Jong-un anunță extinderea „exponențială” a arsenalului nuclear al Coreei de Nord. Phenianul transmite un nou avertisment SUA

Sursă: Realitatea.net

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anunțat că regimul de la Phenian intenționează să își extindă într-un ritm accelerat capacitățile nucleare, într-un nou semnal de tensiune transmis comunității internaționale.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la o nouă instalație destinată producerii de materiale nucleare, inaugurată recent de autoritățile nord-coreene. Potrivit presei de stat, Kim Jong-un a discutat despre un plan pe termen lung care urmărește consolidarea forțelor nucleare și creșterea semnificativă a capacității de producție.

Phenianul spune că producția de materiale nucleare s-a dublat

Agenția oficială KCNA a transmis că liderul nord-coreean susține că volumul materialelor nucleare destinate armelor a crescut de peste două ori în ultimii cinci ani.

Potrivit lui Kim Jong-un, dezvoltarea programului nuclear va continua indiferent de presiunile externe și de sancțiunile impuse de comunitatea internațională.

Autoritățile nord-coreene au insistat în repetate rânduri că statutul de putere nucleară „nu este negociabil” și au respins solicitările Statelor Unite privind renunțarea la arsenalul atomic.

Noua facilitate nucleară ar putea fi la Yongbyon

Locația exactă a noii instalații nu a fost făcută publică, însă mai mulți experți consideră că ar putea fi vorba despre o uzină de îmbogățire a uraniului construită la Yongbyon, principalul complex nuclear al Coreei de Nord.

Analiștii susțin că prezentarea publică a facilității are și o componentă politică importantă, mesajul fiind destinat atât populației din Coreea de Nord, cât și Statelor Unite și aliaților occidentali.

Momentul ales pentru acest anunț este considerat semnificativ, în contextul în care dosarul nuclear iranian a revenit în centrul atenției internaționale.

Phenianul transmite că nu va renunța la armele nucleare

Potrivit specialiștilor în securitate internațională, Coreea de Nord încearcă să transmită că eventualele negocieri cu Washingtonul nu vor include renunțarea la armele nucleare.

În ultimii ani, regimul de la Phenian a prezentat în mod repetat noi tipuri de arme tactice și rachete capabile să transporte încărcături nucleare. Experții spun că dezvoltarea acestor sisteme necesită cantități tot mai mari de materiale fisionabile și o accelerare a producției, scrie Le Monde.

De la începutul anului, Coreea de Nord a efectuat opt teste cu rachete, iar observatorii internaționali consideră că acestea fac parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a statutului nuclear al țării.

Coreea de Nord deține deja zeci de focoase nucleare

Coreea de Nord s-a retras din Tratatul de Neproliferare Nucleară în 1993 și a efectuat până acum șase teste nucleare, atrăgând sancțiuni internaționale și rezoluții ale Organizației Națiunilor Unite.

Estimările experților arată că regimul de la Phenian deține deja zeci de focoase nucleare. Noile declarații ale lui Kim Jong-un sugerează însă că autoritățile nord-coreene intenționează să își extindă și mai mult arsenalul în următorii ani.