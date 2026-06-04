Aleksandar Vučić, avertizat să nu participe la summitul UE din Muntenegru. Motivele invocate de agenția de securitate a Serbiei
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Agenția de securitate al Serbiei l-a sfătuit pe președintele Aleksandar Vučić să nu se deplaseze vineri în Muntenegru, unde ar urma să participe la o reuniune cu lideri ai Uniunii Europene și ai statelor din Balcani, invocând riscuri la adresa siguranței sale pe fondul tensiunilor diplomatice recente dintre Belgrad și Podgorica, potrivit Reuters.
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să ajungă vineri în orașul de coastă Tivat pentru o întâlnire cu liderii celor șase state din Balcanii de Vest, în cadrul căreia vor discuta progresele făcute în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Agenţia de Securitate şi Informaţii a Serbiei (BIA) a declarat într-un comunicat emis miercuri seara că o deplasare în Muntenegru reprezintă un risc ridicat de securitate pentru Vucic, din cauza „activităţilor ostile ale serviciilor secrete străine şi a prezenţei unui clan criminal acolo”.
În ciuda acestui avertisment, Vucic intenţionează să se deplaseze la Tivat, unde urmează s aibă acolo câteva întâlniri importante, a anunțat preşedinta Parlamentului, Ana Brnabic.
Avertismentul Agenției de Securitate a venit după ce presa din Podgorica a relatat că Muntenegru a trimis înapoi, miercuri, un avion cu 87 de bărbaţi din Serbia care trebuia să aterizeze la Tivat, afirmând că aceştia reprezentau o ameninţare la adresa securităţii înaintea summitului UE-Balcanii de Vest. Portalul de ştiri Vijesti a declarat că poliţia a confiscat două autobuze care ar fi trebuit să transporte grupul.
Relaţiile dintre Serbia şi Muntenegru au fost tensionate din cauza legăturilor Podgoriţei cu Kosovo, pe care Serbia nu o recunoaşte, şi a influenţei Belgradului asupra problemelor politice interne prin intermediul bisericii şi al partidelor politice afiliate Partidului Progresist Sârb al lui Vucic.
Muntenegru, ţară membră NATO, şi-a câştigat independenţa în 2006, în urma dizolvării uniunii sale cu Serbia, şi, spre deosebire de Belgrad, a introdus sancţiuni împotriva Rusiei, aliniindu-şi politica externă la cea a Uniunii Europene.
Miercuri seara, Serbia a introdus un control mai strict la graniţa cu Muntenegru, ceea ce a creat cozi lungi la punctele de trecere, a relatat postul de televiziune sârb N1 TV.
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