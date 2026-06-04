Moment stânjenitor pentru Nikol Pashinyan: porumbelul păcii pe care a vrut să-l elibereze a refuzat să zboare - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, a devenit protagonistul unui moment neașteptat în timpul unui miting electoral organizat înaintea alegerilor parlamentare. Liderul de la Erevan a încercat să elibereze un porumbel alb, într-un gest simbolic dedicat păcii, însă pasărea a refuzat de două ori să își ia zborul, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Scenele surprinse la eveniment arată cum Nikol Pashinyan aruncă porumbelul în aer în fața participanților, însă pasărea revine imediat la el. Premierul a încercat din nou să o elibereze, dar rezultatul a fost același. Momentul a stârnit numeroase reacții online, mai ales că porumbelul alb este considerat unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale păcii și reconcilierii.

Mulți internauți au remarcat contrastul dintre semnificația gestului și reacția neașteptată a păsării, care a refuzat să zboare și a rămas lângă liderul armean în fața mulțimii.

Pashinyan a vorbit și despre relația cu Rusia

În aceeași perioadă electorală, Nikol Pashinyan a abordat și teme politice importante, inclusiv relația Armeniei cu Federația Rusă. Premierul a declarat că a fost contactat telefonic de Vladimir Putin pe 1 iunie, când liderul de la Kremlin l-a felicitat cu ocazia zilei sale de naștere. Potrivit lui Pashinyan, cei doi au convenit să se întâlnească după alegerile parlamentare pentru a discuta principalele subiecte de interes comun și situația regională.

Referendumul privind Uniunea Economică Eurasiatică nu este o prioritate

Premierul Armeniei a comentat și propunerea privind organizarea unui referendum legat de retragerea țării din Uniunea Economică Eurasiatică. Liderul de la Erevan a declarat că o astfel de consultare populară nu ar avea logică în actualul context și nu reprezintă o prioritate pentru autoritățile armene.