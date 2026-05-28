Un conflict între SUA și China pentru Taiwan ar putea escalada nuclear, avertizează experții

Un conflict militar între Statele Unite și China în jurul Taiwanului ar putea degenera inclusiv într-o confruntare nucleară, avertizează Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra, într-un nou raport dedicat securității din regiunea Asia-Pacific.

Evaluarea a fost publicată înaintea Dialogului Shangri-La, una dintre cele mai importante conferințe internaționale pe teme de apărare, organizată la Singapore în perioada 29-31 mai. Specialiștii susțin că lumea intră într-o nouă cursă a înarmării nucleare, iar regiunea Asia-Pacific devine punctul central al tensiunilor globale.

Taiwanul, punctul cel mai sensibil dintre SUA și China

Potrivit raportului, într-un eventual război pentru Taiwan, atât armata americană, cât și cea chineză ar încerca să lovească centrele de comandă, comunicațiile și infrastructura strategică ale adversarului. Tocmai acest tip de confruntare ar putea duce rapid la o escaladare extrem de periculoasă.

Experții IISS avertizează că nu există suficiente dovezi publice care să arate că Washingtonul și Beijingul au stabilit mecanisme clare pentru evitarea unei crize nucleare într-un astfel de scenariu. În lipsa unor reguli clare de angajament, riscul ca un conflict convențional să scape de sub control rămâne foarte ridicat.

China crește presiunea militară asupra Taiwanului

Raportul apare într-un moment în care China și-a intensificat activitatea militară în jurul Taiwanului, iar autoritățile de la Taipei se află în stare de alertă. Beijingul consideră insula parte a teritoriului său și nu a exclus niciodată folosirea forței pentru preluarea controlului.

În același timp, guvernul taiwanez respinge revendicările Chinei și insistă asupra suveranității sale. Tensiunile au crescut și după întâlnirea recentă dintre Donald Trump și Xi Jinping, care a alimentat întrebări privind angajamentul SUA față de apărarea Taiwanului.

Asia-Pacific, în centrul noii curse a înarmării

Potrivit documentului, statele din regiune își dezvoltă tot mai rapid atât arsenalele nucleare, cât și capacitățile convenționale de atac la distanță. Specialiștii avertizează că această combinație afectează stabilitatea strategică și crește riscul unor confruntări majore.

Raportul de 156 de pagini analizează inclusiv scenarii militare legate de Taiwan și concluzionează că orice conflict major între SUA și China ar avea consecințe globale, inclusiv asupra securității internaționale și a echilibrului nuclear mondial.