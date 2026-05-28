Criză salarială în sectorul public francez. Majorarea salariului minim lovește direct în vechimea la muncă

Sursă: realitatea.net

Majorarea salariului minim din 1 iunie, provoacă un val de nemulțumire în râdnul funcționarilor din administrația publică, cu vechme în muncă. Motuvl este că, prin comprimarea accelerată a grilelor salariale, diferențele dintre angajații debutanți și cei cu vechime se reduc drastic, iar experiența acumulată „nu mai este recompensată”.

Potrivit Le Monde , creșterea automată a salariului minim pe economie cu 2,41% împinge salariile de bază ale funcționarilor către nivelul minim, anulând treptat avantajele financiare legate de vechimea în muncă și expertiză. Ministerul francez al Finanțelor Publice recunoaște că fenomenul este real și creează „o problemă imensă”, care demotivează angajații și blochează progresul profesional.

Pentru a evita situația în care unii funcționari cu vechime ajung să fie plătiți chiar sub salariul minim, statul este obligat să acorde indemnizații diferențiale, însă acestea nu rezolvă problema de fond, cea a prăbușirii ierarhiilor salariale. În ianuarie, peste 350.000 de angajați au avut nevoie de astfel de compensații, arată sursa citată.

Specialiștii avertizează că, odată cu noua ajustare a salariului minim în funcție de rata inflației, presiunea pe buget și tensiunile sociale din sectorul public vor continua să crească, în timp ce sindicatele cer o reformă profundă a grilelor salariale.