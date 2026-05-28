Criză salarială în sectorul public francez. Majorarea salariului minim lovește direct în vechimea la muncă
Bugetarii amenință cu proteste (Profimedia)
Majorarea salariului minim din 1 iunie, provoacă un val de nemulțumire în râdnul funcționarilor din administrația publică, cu vechme în muncă. Motuvl este că, prin comprimarea accelerată a grilelor salariale, diferențele dintre angajații debutanți și cei cu vechime se reduc drastic, iar experiența acumulată „nu mai este recompensată”.
Potrivit Le Monde, creșterea automată a salariului minim pe economie cu 2,41% împinge salariile de bază ale funcționarilor către nivelul minim, anulând treptat avantajele financiare legate de vechimea în muncă și expertiză. Ministerul francez al Finanțelor Publice recunoaște că fenomenul este real și creează „o problemă imensă”, care demotivează angajații și blochează progresul profesional.
Pentru a evita situația în care unii funcționari cu vechime ajung să fie plătiți chiar sub salariul minim, statul este obligat să acorde indemnizații diferențiale, însă acestea nu rezolvă problema de fond, cea a prăbușirii ierarhiilor salariale. În ianuarie, peste 350.000 de angajați au avut nevoie de astfel de compensații, arată sursa citată.
Specialiștii avertizează că, odată cu noua ajustare a salariului minim în funcție de rata inflației, presiunea pe buget și tensiunile sociale din sectorul public vor continua să crească, în timp ce sindicatele cer o reformă profundă a grilelor salariale.
Citește și:
- 13:59 - Ucraina respinge afirmațiile UE: „Informația despre retragerea ambasadei SUA nu corespunde realității”
- 13:22 - Temu, amendat cu 200 de milioane de euro de către Uniunea Europeană. Cum se reflectă sancțiunea în taxe?
- 13:20 - Un conflict între SUA și China pentru Taiwan ar putea escalada nuclear, avertizează experții
- 12:35 - Atac cu cuțitul într-o gară aglomerată din Elveția. Patru oameni au fost răniți, sub privirile unor copii îngroziți
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News