Atac cu cuțitul într-o gară aglomerată din Elveția. Patru oameni au fost răniți, sub privirile unor copii îngroziți

28 mai 2026, 12:35
Atac într-o gară din Elveția (arhivă)

Patru persoane au fost înjunghiate, joi, într-o gară de lângă Zurich, de un bărbat înarmat cu un cuțit care striga „Allahu Akbar”. incident care a provocat panică în rândul pasagerilor și al copiilor aflați în stație. Atenție, detalii cu un puternic impact emoțional.

Poliția elvețiană a declanșat o operațiune de amploare, zona fiind izolată imediat după atac. Primele informații indică faptul că bărbatul a lovit mai multe persoane la întâmplare, în plină oră de vârf.

Imagini surprinse de martori arată agresorul fugind din zona principală a gării, în timp ce striga. Autoritățile nu au comunicat încă starea victimelor, însă toate au fost preluate de echipaje medicale.

Anchetatorii verifică acum circumstanțele atacului și încearcă să stabilească motivul agresorului.

