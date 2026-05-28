Robert F. Kennedy Jr. a prins doi șerpi cu mâna, dar americanii au râs de el:„Un vânzător de ulei de șarpe, printre șerpi”

Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale din Statele Unite, a ajuns viral pe rețelele de socializare după ce s-a filmat în timp ce prindea doi șerpi cu mâinile goale chiar pe terasa unei case din Florida.

Scenele au fost publicate chiar de RFK Jr. marți, 26 mai, iar imaginile au stârnit imediat un val uriaș de reacții online. Oficialul american apare ridicând fără ezitare doi șerpi din specia „black racer”, reptile care se târau pe terasa locuinței de pe plajă a colegului său Mehmet Oz.

În mesajul care însoțește filmarea, Robert F. Kennedy Jr. a explicat că intervenția a avut loc în timp ce încerca să îl ajute pe Oz să scape de reptile.

„Cheryl încurajează îndepărtarea unei perechi de Black Racers de pe terasa lui Dr. Oz", a scris Kennedy în descriere, făcând referire la soția sa, actrița Cheryl Hines.

O femeie îl implora să se oprească: „Bobby, te rog!”

Clipul devenit viral nu i-a lăsat indiferenți nici pe cei aflați la fața locului. În fundal se poate auzi o femeie vizibil speriată care îi spune în repetate rânduri: „Bobby, te rog”, în timp ce o altă persoană întreabă nedumerită: „De ce?”.

Deși Robert F. Kennedy Jr. pare complet relaxat în imagini, reacțiile internauților au fost împărțite. Unii au privit scena ca pe un moment amuzant, în timp ce alții au spus că gestul este inutil de periculos.

Internetul s-a umplut rapid de ironii și comentarii sarcastice la adresa politicianului american.

„Un vânzător de ulei de șarpe care îndepărtează șerpi. Ah, ironic”, a comentat un utilizator.

Alt internaut a făcut referire la simbolul caduceului lui Hermes și a scris: „Recreează mitologia, oameni buni, relaxați-vă.”

Robert F. Kennedy Jr., din nou în centrul controverselor

Nu este pentru prima dată când numele lui RFK Jr. provoacă agitație în spațiul public american. Potrivit Wion News, la începutul acestui an, în timpul unei audieri în Congres, Robert F. Kennedy Jr. a fost întrebat despre propriile declarații legate de un episod controversat din trecut.

Acesta povestise anterior că ar fi tăiat organele genitale ale unui raton mort în scopuri de cercetare, afirmație care a provocat atunci reacții puternice în presa americană și pe internet.

Noua filmare cu șerpii a reaprins imediat valul de glume și comentarii la adresa oficialului american, care este cunoscut pentru aparițiile sale neobișnuite și declarațiile controversate.

Ce sunt șerpii „black racer” și cât de periculoși sunt

Specia de șarpe surprinsă în videoclip este cunoscută sub numele de southern black racer. Potrivit informațiilor publicate de Universitatea din Georgia, este vorba despre un șarpe neveninos, extrem de rapid și foarte des întâlnit în sud-estul Statelor Unite, mai ales în Florida, Georgia și Carolina de Sud.

Exemplarele adulte au corpul complet negru și lucios, iar zona bărbiei este alb-gri. Puii au un aspect diferit, cu pete maronii care îi fac să semene cu șerpii-șobolan tineri.

Această specie trăiește într-o varietate mare de habitate, de la păduri și câmpuri până la suburbii și zone umede. Southern black racer este activ pe timpul zilei și vânează folosindu-se în special de viteză și vedere.

Hrana sa include șopârle, broaște, rozătoare, insecte, păsări mici și chiar alți șerpi.

Cum reacționează când se simte amenințat

Deși nu este veninos, southern black racer poate deveni agresiv dacă este prins sau blocat. Specialiștii spun că, atunci când se simte amenințat, șarpele încearcă de obicei să fugă cât mai rapid.

Dacă nu reușește să scape, poate vibra din coadă, poate mușca de mai multe ori și elimină un miros extrem de neplăcut pentru a se apăra.

Femelele depun între patru și 30 de ouă în perioada primăverii.

Specia este considerată comună și nu se află în pericol de dispariție, însă multe exemplare mor după ce sunt lovite de mașini sau din cauza distrugerii habitatelor naturale.