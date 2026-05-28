Atenție la noua înșelătorie în trafic prin „metoda accidentul”. Biciclist cu păpușă, pe post de victimă „accidentată”

Sursă: realitatea.net

O postare de pe grupul Info Trafic București și Ilfov semnalează o tentativă neobișnuită de fraudă în trafic. Autorul descrie un biciclist care lovește intenționat autoturisme, încercând să pară victimă. Elementul emoțional folosit în scenariu este o păpușă plasată în coșul bicicletei, prezentată drept „copil mic” pentru a induce panică și vinovăție șoferilor.

Incidentul relatat de grupul de FB Info Trafic București și Ilfoiv s-a petrecut în zona Pipera–Aviației, la intersecția Bd. Barbu Văcărescu cu Șoseaua Fabrica de Glucoză. Un conducător auto povestește cum un biciclist ar fi intrat intenționat în roata din spate a mașinii, în timpul unui viraj la dreapta.

În coșul bicicletei se afla o păpușă, pe care individul a prezentat-o agresiv drept „copilul lui”, strigând repetat „Poliția! Poliția!” pentru a intimida șoferul. Bărbatul nu a sunat însă la autorități, ci a fugit printre mașini, a ascuns păpușa și s-a întors ulterior doar pentru a verifica dacă vehiculul are avarii.

Șoferul a mers imediat la Poliția Rutieră, unde a depus declarația în termenul legal, iar testele de alcool și droguri au ieșit negative.