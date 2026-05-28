Ucraina respinge afirmațiile UE: „Informația despre retragerea ambasadei SUA nu corespunde realității”

28 mai 2026, 13:59
Actualizat: 28 mai 2026, 14:01
Kaja Kallas

Ministerul ucrainean de Externe a respins miercuri afirmațiile potrivit cărora personalul ambasadei SUA ar fi părăsit Kievul, contrazicând declarațiile făcute de Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene.

Kallas a declarat că diplomații europeni rămân în Ucraina, dar a sugerat că americanii s-ar fi retras. „Toți diplomații europeni rămân. Americanii, însă, au plecat”, a afirmat aceasta, în contextul în care Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei pe fondul eșecurilor înregistrate pe front, conform Euromaidan.

Kievul contrazice Bruxelles-ul

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tykhyi, a transmis că informațiile privind retragerea diplomaților americani „nu corespund realității”, potrivit agenției Suspilne. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni crescute după recentele atacuri rusești asupra capitalei.

Purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene, Serhii Nykyforov, a precizat că partenerii americani pregătesc un răspuns oficial care ar urma să clarifice situația, lăsând deschisă posibilitatea unor precizări suplimentare din partea Washingtonului.

