Atac armat după o ceremonie de absolvire în California: un mort și trei răniți

Sursă: Realitatea.Net

Un adolescent a fost ucis, iar alte trei persoane, cu vârste cuprinse între 11 și 25 de ani, au fost rănite într-un atac armat produs miercuri seară după ceremonia de absolvire a unui liceu din California, situat la aproximativ 80 de kilometri de San Francisco.

Un adolescent a fost ucis, iar alte trei persoane au fost rănite într-un atac armat produs miercuri seară, după ceremonia de absolvire a unui liceu din California, potrivit autorităților, relatează CNN .

Poliția a intervenit în jurul orei 19:15, ora locală, după ce au fost raportate focuri de armă în parcarea liceului Fairfield High School, situat la aproximativ 80 de kilometri nord-est de San Francisco.

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Potrivit poliției, printre cei trei răniți se află un copil de 11 ani și doi adulți, în vârstă de 20 și 25 de ani.

„A existat și o a patra victimă, un tânăr de 18 ani, care a decedat din cauza rănilor suferite în acest incident”, a declarat Michelle Belyea, reprezentantă a Departamentului de Poliție din Fairfield.

Autoritățile au precizat că ancheta este în desfășurare și că, în acest moment, nu există indicii privind o amenințare continuă la adresa comunității. Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost oferite informații despre suspect, mai scrie sursa citată.

Unde a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc după ceremonia de absolvire a liceului Sem Yeto High School, care își desfășoară activitatea în același campus cu Fairfield High School.

Ce spun martorii

Martorii au relatat că focurile de armă au fost auzite în timp ce absolvenții și familiile lor făceau fotografii în parcarea școlii. O persoană care locuiește în zonă a declarat că a văzut oameni fugind și țipând imediat după împușcături.

Reprezentanții districtului școlar au transmis că sunt alături de persoanele afectate și că vor oferi informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.