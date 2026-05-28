Augustin Zegrean le dă o veste proastă celor care modifică legea salarizării: nu mai au posibilitatea să trimită în Parlament propuneri de legi
Augusti Zegrean, fost judecător CCR (Inquam Photos)
Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține că actualul guvern demis nu mai are competența de a iniția proiecte de lege, în contextul disputei privind forma și impactul noii legi a salarizării.
Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Zegrean afirmă că Executivul aflat în situație de interimat sau demis nu mai are dreptul de a promova proiecte legislative către Parlament.
Din ziua în care li s-au retras mandatele, au fost demiși prin moțiune de cenzură, nu mai aveau dreptul să ia decizii, dar probabil că nu vor să audă sau interesele țării sunt mai mari decât respectarea Constituției.
Ei nu mai au posibilitatea să trimită în Parlament propuneri de acte normative, de legi, pentru că nu mai au calitatea să o facă, nu mai există guvern. Ei sunt fostul guvern al României și nu scrie nicăieri în Constituție că fostul guvern are și el dreptul să inițieze proiecte de lege.
Ce pot face în această perioadă de interimat este să rezolve problemele administrative.
Faptul că se iau aceste decizii nu poate fi considerat un abuz în sens penal, deoarece Constituția nu stabilește sancțiuni sau amenzi; încălcarea Constituției nu este o faptă penală în sine, dar nu este în regulă ceea ce se întâmplă. Parlamentul poate să respingă legea pe motiv că a fost sesizat de către o entitate care nu mai are puterea de a propune legi. Pentru că asta scrie în Constituție: cine poate propune proiecte de legi — guvernul sau parlamentarii, a declarat Augustin Zegrean, în exclusivitate la Realitatea Plus.
