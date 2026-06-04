Volodimir Zelenski: Peste 700 de copii au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei rusești

Sursă: Realitatea.net

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că peste 700 de copii ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei rusești la scară largă. Mesajul a fost transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Victime Nevinovate ale Agresiunii, marcată anual pe 4 iunie.

Potrivit unei postări publicate de liderul ucrainean pe Telegram, cel puțin 707 copii și-au pierdut viața în urma războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Zelenski a afirmat că fiecare dintre aceste victime reprezintă „un copil al cărui viitor a fost furat” și a cerut ca Rusia să răspundă pentru crimele comise.

„De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, cel puțin 707 copii ucraineni au fost uciși. În spatele fiecărui număr se află un copil al cărui viitor a fost furat. Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru aceste crime”, a transmis Volodimir Zelenski.

Zi dedicată copiilor afectați de războaie și conflicte

Președintele ucrainean a amintit că 4 iunie este Ziua Internațională a Copiilor Victime Nevinovate ale Agresiunii, dedicată copiilor afectați de războaie și violențe armate din întreaga lume.

În Ucraina, această zi este dedicată comemorării copiilor care și-au pierdut viața în urma agresiunii armate a Rusiei. Ziua comemorativă a fost instituită printr-o rezoluție adoptată de parlamentul ucrainean în anul 2021. La nivel internațional, Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați Victime ale Agresiunii este marcată anual începând din 1982, după ce a fost instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în cadrul unei sesiuni speciale dedicate situației din Palestina.

Scopul acestei zile este de a atrage atenția asupra violențelor și abuzurilor la care sunt supuși copiii în zonele de conflict din întreaga lume.