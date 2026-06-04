Budapesta își schimbă poziția privind aderarea Ucrainei la UE: cum a fost convis Peter Magyar și ce înseamnă asta pentru Kiev

Sursă: Realitatea.Net

Ungaria și Ucraina au ajuns la un acord privind extinderea drepturilor minorității maghiare din Ucraina, în urma unor săptămâni de negocieri între experți din cele două țări, a anunțat premierul ungar Peter Magyar.

„Sunt foarte încântat să anunț în ajunul Zilei Unității Naționale (sărbătorită în Ungaria pe 4 iunie) că guvernul ucrainean s-a angajat să includă măsurile convenite în sistemul său juridic în viitorul apropiat, acordând compatrioților noștri din Transcarpatia drepturi educaționale, culturale, lingvistice și politice semnificativ mai largi decât înainte”, a declarat Magyar.

Potrivit premierului ungar, aceste angajamente vor fi incluse și în planul de acțiune pe care Ucraina îl va prezenta Uniunii Europene. În schimb, Ungaria va accepta deschiderea primului grup de negocieri privind aderarea Ucrainei la UE.

Vestea este bună doar pe jumătate, și asta deoarece Magyar a spus că Budapesta nu susține accelerarea procesului de aderare. El a afirmat că, dacă Ucraina va reuși să închidă toate cele 33 de capitole de negociere în următorii 10-15 ani, Ungaria va organiza un referendum obligatoriu din punct de vedere juridic pe tema aderării Ucrainei la UE.

Contextul extinderii UE

Ucraina și Republica Moldova, aflate în proces de aderare după obținerea statutului de țări candidate în iunie 2022, au primit un nou impuls în parcursul european. În ianuarie 2025, Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor oficiale de aderare, însă inițiativa a fost temporar blocată de fostul premier ungar Viktor Orbán. Potrivit Financial Times, schimbarea de poziție a succesorului său, Peter Magyar, anunțată pe 3 iunie, a permis deblocarea procesului, astfel încât negocierile ar putea începe pe 15 iunie.

Pe 4 iunie, Consiliul Uniunii Europene a activat oficial procedura pentru deschiderea Clusterului 1 – „Fundamente”, primul dintre cele șase capitole majore de negociere, ceea ce va permite celor două state să înceapă armonizarea legislației cu standardele europene.