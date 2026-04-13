Iranul ar fi cerut dreptul de a percepe taxe de trecere pentru navele comerciale care tranzitează strâmtoarea, însă Trump a avertizat că cei care plătesc aceste sume „nu vor avea siguranță pe mările internaționale”.

Negocierile directe dintre delegațiile americană și iraniană, desfășurate timp de 21 de ore la Islamabad, s-au încheiat fără un rezultat concret, lăsând sub semnul întrebării soarta fragilei încetări a focului instaurate de două săptămâni. Discuțiile au fost conduse de vicepreședintele american JD Vance.

Întors la Washington după o vizită în Florida, Trump a declarat reporterilor că nu este presat să reia dialogul cu Teheranul. „Nu mă interesează dacă vor să se întoarcă la masa negocierilor. Dacă nu vin, e în regulă”, a spus liderul american.

Trump a mai afirmat că, în timpul discuțiilor, reprezentanții iranieni ar fi recunoscut intenția de a continua dezvoltarea unui program nuclear. „Încă îl vor, și au spus asta foarte clar. Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a subliniat el.

Între timp, negocieri separate între Israel și Liban sunt planificate săptămâna viitoare la Washington. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat joi că a aprobat purtarea de discuții directe, iar biroul președintelui libanez Joseph Aoun a precizat vineri că acestea ar urma să înceapă marți.