"Mă îndoiesc că ar face asta... dar dacă îi prindem făcând asta, le vom impune tarife vamale de 50%", a declarat Trump pentru Fox News.



Trump a avertizat sâmbătă Beijingul că se va confrunta cu consecințe serioase dacă furnizează arme Iranului în conflictul în curs din Orientul Mijlociu.



"Dacă China face asta, va avea probleme mari", le-a declarat Trump jurnaliștilor, sâmbătă, la Casa Albă.



Trump urmează să meargă în vizită la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, după ce a amânat o întâlnire cu liderul chinez din cauza războiului din Orientul Mijlociu.



Președintele american și-a reiterat duminică amenințarea de a distruge infrastructura energetică a Iranului dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.



"Aș putea distruge Iranul într-o zi. L-aș putea distruge într-o oră", a declarat Trump pentru Fox News, menționând drept ținte "toată infrastructura lor energetică, toate fabricile lor, toate centralele lor electrice, ceea ce este considerabil", a mai spus el.

Mutarea lui Trump după eșecul negocierilor: SUA vor bloca Strâmtoarea Ormuz și vor opri orice navă care a plătit taxă de trecere Teheranului