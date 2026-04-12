Unul dintre cei care promovează acest tip de conducere este Ralph Müller, proprietarul unei școli de șoferi din Pfullendorf, landul Baden-Württemberg. Cu experiență în instruirea șoferilor profesioniști, acesta susține că aceleași principii pot fi aplicate cu succes și de către conducătorii auto obișnuiți, scrie tagesschau.

Potrivit acestuia, respectarea unor reguli de bază poate duce la o reducere a consumului cu două până la trei litri la fiecare 100 de kilometri parcurși. La prețurile actuale, economia se traduce în aproximativ zece euro pentru fiecare plin de carburant, o diferență care devine semnificativă în timp.

Distanța față de mașina din față, cheia economiei

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care șoferii îl ignoră este distanța de siguranță. Menținerea unui spațiu mai mare față de vehiculul din față oferă timp pentru reacții mai line și evită frânările bruște.

„Ridici piciorul de pe accelerație și lași mașina să meargă din inerție”, explică instructorul.

Această abordare permite mașinii să încetinească natural, fără consum suplimentar de carburant. În plus, elimină necesitatea accelerărilor repetate, considerate cele mai costisitoare din punct de vedere al consumului.

Treapta de viteză face diferența

Pentru șoferii care conduc mașini cu transmisie manuală, alegerea corectă a treptei de viteză poate influența semnificativ consumul. Instructorul recomandă utilizarea treptelor superioare chiar și în oraș, atunci când viteza permite.

Mulți conducători auto rămân în treapta a patra din obișnuință, însă folosirea treptei a cincea sau a șasea la aproximativ 50 km/h reduce turațiile motorului. Turațiile mai mici înseamnă automat un consum mai redus de combustibil.

Un detaliu banal care contează: presiunea în anvelope

Un alt aspect adesea neglijat este presiunea din roți. Ajustarea acesteia poate avea un impact direct asupra consumului.

Ralph Müller recomandă o creștere ușoară, cu aproximativ 0,1 bari peste nivelul indicat de producător. Această mică diferență ajută anvelopele să ruleze mai ușor, reducând rezistența la înaintare și, implicit, efortul depus de motor.

Este o operațiune simplă, rapidă și fără costuri, care poate fi realizată la orice stație de alimentare.

Traseul și tehnologia, aliați importanți

Pe distanțe mai lungi, cunoașterea traseului devine un avantaj important. Anticiparea drumului permite folosirea inteligentă a reliefului, în special a coborârilor, pentru a câștiga viteză fără accelerare suplimentară.

Această tehnică, folosită frecvent de șoferii de camion, poate fi aplicată cu ușurință și în cazul autoturismelor.

În același timp, pilotul automat, prezent pe tot mai multe mașini moderne, ajută la menținerea unei viteze constante. Prin eliminarea micilor variații de accelerație și frânare, consumul este optimizat pe termen lung, chiar dacă diferențele par minore la prima vedere.

Micile ajustări în stilul de condus pot avea un impact mai mare decât pare, iar economiile rezultate devin vizibile în timp, fără eforturi majore sau investiții suplimentare.

