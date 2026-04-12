„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Parcursul unui om implicat în viața publică

Dan-Cătălin Artimon s-a născut la 17 iunie 1966, în Arad. De-a lungul timpului, și-a construit un profil bazat pe studii în domeniul politicii și psihologiei, două direcții care aveau să-i influențeze activitatea publică.

Implicarea sa civică a început cu mult înainte de cariera politică propriu-zisă. Între 2005 și 2010, a condus organizația nonguvernamentală Arad-ID, unde a promovat ideea de responsabilitate individuală și implicare în comunitate.

Într-un interviu acordat publicației Adevărul, acesta declara: „Civismul, implicarea în viața și evoluția orașului sunt probleme care vin din interiorul fiecărei persoane, sunt lucruri intime și poate tocmai de aceea este greu să vorbești public despre ele sau să dai explicații pentru ele”.

De la administrația locală la Parlament

Înainte de a ajunge în Parlament, Artimon a activat în administrația locală, ocupând funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad. A fost ales în această poziție în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024.

Ulterior, a făcut pasul către politica națională, candidând și obținând un mandat de deputat în circumscripția Arad, din partea Alianța pentru Unirea Românilor, la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024.

Mandatul său a început oficial pe 21 decembrie 2024, moment în care a depus jurământul și a intrat în activitatea legislativă.

Activitatea parlamentară

În cadrul Camerei Deputaților, Dan Artimon a fost membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Colegii îl descriu drept un om echilibrat, implicat și atent la problemele societății, iar dispariția sa lasă un gol semnificativ atât în partid, cât și în mediul politic din care făcea parte.

