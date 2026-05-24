Carambol cu șase mașini pe autostrada A3. Traficul este restricţionat pe banda a doua a sensului spre București

Sursă: Realitatea.Net

Carambol pe autostrada A3, duminică după-amiază, în zona localităţii Gruiu din judeţul Ilfov, pe sensul de mers către Bucureşti, după ce șase mașini s-au ciocnit violent. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar traficul a fost restricţionat pe banda a doua către Capitală, coloana de autovehicule întinzându-se pe mai mulţi kilometri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, la kilometrul 38, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, s-a produs un eveniment rutier în care au fost implicate şase autovehicule, pe sensul de mers către Bucureşti.

În urma impactului, o persoană a fost rănită, aceasta urmând să fie investigată medical.

Circulaţia este restricţionată pe banda a doua a direcţiei către Capitală, desfăşurându-se pe prima bandă şi pe cea de urgenţă. În aceste condiţii, valorile de trafic sunt ridicate, coloana de autovehicule ajungând în prezent la patru kilometri.

Poliţiştii rutieri estimează că circulația în zonă va fi reluată în jurul orei 17:00.