În locul aglomerației obișnuite, pensiunile și hotelurile par să aștepte în zadar valul de turiști care, în alți ani, se grăbea să prindă ultimele camere libere.

Cerere în scădere: turiștii par să își schimbe obiceiurile

Operatorii din turism spun că situația actuală este una atipică pentru această perioadă. De la cabane izolate până la hoteluri mari, gradul de ocupare este vizibil mai mic față de anii precedenți.

În zone turistice cunoscute precum Predeal sau regiunea Bran-Moieciu, sute de unități de cazare încă își caută clienți, chiar dacă sărbătorile sunt foarte aproape.

Datele agregate de platformele de rezervări arată că există în continuare peste 600 de unități disponibile pentru acest weekend, semn că oferta depășește semnificativ cererea.

Prețuri variate, dar interes redus

Oferta din acest an este una diversificată, adaptată atât familiilor numeroase, cât și grupurilor mai mari de turiști. Multe pensiuni includ pachete complete cu mese tradiționale, acces la ciubăr, jacuzzi sau alte facilități de relaxare.

Tarifele pornesc de la sume relativ accesibile, în unele cazuri sub 100 de lei de persoană pe noapte. Cu toate acestea, chiar și aceste prețuri nu reușesc să atragă suficient interes, iar rezervările vin greu, în ultimele zile înainte de Paște.

Hotelurile mari, între speranță și camere goale

Nici hotelurile de patru și cinci stele nu fac excepție de la această tendință. Deși au pregătit pachete speciale de Paște, cu mese festive, programe pentru copii, spectacole live și primiri tradiționale după slujba de Înviere, gradul de ocupare rămâne sub așteptări.

Pentru un sejur de trei nopți, unele pachete ajung la peste 4.000 de lei pentru doi adulți, incluzând servicii complete. Chiar și așa, multe camere rămân neocupate, iar hotelierii se așteaptă la rezervări de ultim moment.

Turismul românesc, sub presiunea costurilor

Reprezentanții din industrie explică această situație prin creșterea costurilor generale, de la energie și până la materii prime, care afectează direct prețurile finale.

În același timp, competiția cu destinații externe precum Bulgaria sau Ungaria devine tot mai puternică, mulți turiști alegând variante considerate mai avantajoase ca preț și servicii.

Astfel, în locul aglomerației obișnuite de Paște, muntele românesc pare să trăiască în acest an o perioadă neobișnuit de liniștită, cu camere libere și așteptări prudente din partea industriei turismului.

