Răspunsul este simplu, dar esențial: dacă sunt depozitate corect, ouăle roșii pot fi consumate timp de aproximativ 7 zile, fără riscuri.

Cât rezistă ouăle fierte după Paște

Ouăle fierte, inclusiv cele vopsite, nu au o durată foarte lungă de viață. Chiar dacă arată bine la exterior, condițiile în care sunt păstrate pot face diferența între un aliment sigur și unul periculos.

Lăsate la temperatura camerei sau în spații umede, ouăle se pot degrada rapid. Apar mirosuri neplăcute, iar bacteriile se dezvoltă mult mai ușor, ceea ce le face improprii pentru consum.

În schimb, atunci când sunt ținute în condiții potrivite, acestea își păstrează gustul și textura pentru mai multe zile, aproape ca în momentul în care au fost pregătite.

Cum să le păstrezi corect în frigider

Cea mai sigură metodă de depozitare este în frigider. Ouăle trebuie ținute într-un recipient închis sau într-o cutie specială, pentru a evita absorbția mirosurilor din interior.

Un detaliu important este integritatea cojii. Ouăle care nu sunt crăpate rezistă mai mult, motiv pentru care este recomandat să nu fie curățate înainte de consum.

De asemenea, o poziționare corectă poate ajuta la păstrarea calității: ouăle ar trebui așezate cu vârful în jos, pentru a menține gălbenușul centrat și a preveni deteriorarea mai rapidă.

Semnele care îți arată că ouăle nu mai sunt bune

Chiar și în condiții bune de păstrare, ouăle trebuie verificate înainte de a fi consumate. Există câteva indicii clare că acestea nu mai sunt sigure:

- miros neplăcut sau acru

- coajă crăpată

- textură modificată sau consistență moale după spargere

Dacă apare oricare dintre aceste semne, oul nu ar mai trebui consumat.

Greșeli frecvente care reduc durata de viață

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri greșite este spălarea ouălor înainte de a fi puse la frigider. Acest proces îndepărtează stratul natural protector al cojii și favorizează pătrunderea bacteriilor.

La fel de important este să nu fie depozitate împreună cu ouă crude, deoarece există riscul de contaminare.

Regula simplă pe care nu trebuie să o ignori

Indiferent cât de bine sunt păstrate, ouăle fierte nu ar trebui consumate după mai mult de 7 zile. Chiar dacă nu prezintă semne evidente de alterare, riscul crește odată cu trecerea timpului.

