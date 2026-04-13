Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat pe liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar. Nicușor Dan a subliniat că România și Ungaria sunt vecine, partenere și membre ale Uniunii Europene și NATO. Acesta și-a exprimat inclusiv dorința de a deschide un nou capitol în relațiile dintre cele două țări.
🇭🇺🇷🇴 Congratulations @magyarpeterMP and Tisza Party on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026
Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in…
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după alegerile istorice din Ungaria. „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își revendică drumul european”, a transmis șefa Comisiei Europene pe rețelele de socializare.
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta.
Európa mindig Magyarországot választotta.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az Unió erősebbé válik.
Alexander Soroș, fiul controversatului magnat George Soros, a transmis un mesaj de susținere pentru Peter Magyar: „Rezultatele din Ungaria reprezintă o respingere categorică a corupției înrădăcinate și a interferențelor străine.”
The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺— Alex Soros (@AlexanderSoros) April 12, 2026
Reacții au venit și din Franța, acolo unde Emmanuel Macron a postat o fotografie alături de Peter Magyar. „Franța salută această victorie a participării democratice, a atașamentului poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și a Ungariei în Europa”, a transmis Emmanuel Macron pe Facebook.
Susținătorii formațiunii Tisza au ieșit în stradă în număr mare la Budapesta.
❗️🗳🇭🇺 - Hungarians celebrating TISZA’s victory in Budapest, along with Péter Magyar’s victory speech. TISZA Opposition Party Secures Landslide Victory in Hungary, Winning Constitutional Majority.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 13, 2026
The right-liberal Party of Respect and Freedom (TISZA), led by European Parliament…
Viktor Orban le-a mulțumit susținătorilor săi după ce a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria. Liderul Fidesz a transmis că partidul său trebuie acum să se concentreze pe reconstrucția organizațiilor politice. Premierul ungar a mulțumit celor aproximativ două milioane și jumătate de alegători care au votat partidul său și a promis că nu îi va dezamăgi.