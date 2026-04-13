Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat pe liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar. Nicușor Dan a subliniat că România și Ungaria sunt vecine, partenere și membre ale Uniunii Europene și NATO. Acesta și-a exprimat inclusiv dorința de a deschide un nou capitol în relațiile dintre cele două țări.

🇭🇺🇷🇴 Congratulations @magyarpeterMP and Tisza Party on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice.



Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după alegerile istorice din Ungaria. „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își revendică drumul european”, a transmis șefa Comisiei Europene pe rețelele de socializare.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Alexander Soroș, fiul controversatului magnat George Soros, a transmis un mesaj de susținere pentru Peter Magyar: „Rezultatele din Ungaria reprezintă o respingere categorică a corupției înrădăcinate și a interferențelor străine.”

The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺 — Alex Soros (@AlexanderSoros) April 12, 2026

Reacții au venit și din Franța, acolo unde Emmanuel Macron a postat o fotografie alături de Peter Magyar. „Franța salută această victorie a participării democratice, a atașamentului poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și a Ungariei în Europa”, a transmis Emmanuel Macron pe Facebook.

Susținătorii formațiunii Tisza au ieșit în stradă în număr mare la Budapesta.

❗️🗳🇭🇺 - Hungarians celebrating TISZA’s victory in Budapest, along with Péter Magyar’s victory speech. TISZA Opposition Party Secures Landslide Victory in Hungary, Winning Constitutional Majority.



The right-liberal Party of Respect and Freedom (TISZA), led by European Parliament… pic.twitter.com/g7WxI2moL5 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 13, 2026

Viktor Orban le-a mulțumit susținătorilor săi după ce a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria. Liderul Fidesz a transmis că partidul său trebuie acum să se concentreze pe reconstrucția organizațiilor politice. Premierul ungar a mulțumit celor aproximativ două milioane și jumătate de alegători care au votat partidul său și a promis că nu îi va dezamăgi.